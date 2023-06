Iglesias denuncia que Más Madrid, comunes y Compromís no quieren pacto con Podemos

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha denunciado este lunes que Más Madrid, comunes y Compromís no quieren un acuerdo con Podemos y ha criticado que estas tres formaciones "de ámbito territorial" estén planteando vetos a dirigentes de la formación morada de cara a la confección de las listas de Sumar para las elecciones generales del 23 de julio, según informa Europa Press.

Iglesias ha señalado que si todavía no ha habido acuerdo entre Ione Belarra y Yolanda Díaz para Sumar es porque "hay tres fuerzas políticas" de ámbito territorial que "están diciendo abiertamente con Podemos no", en referencia a Más Madrid, Compromís y los comunes.

Según el exvicepresidente, estas tres formaciones tienen el derecho a expresar que no quieren confluir "con nadie" y mantener la hegemonía de izquierda en estas comunidades, pero ha alertado de que "eso no es realista". "Pierde de vista el momento de excepcionalidad como el que estamos viviendo, creo que nadie debería asumir esa posición de absoluta autosuficiencia y que debería haber acuerdo en esos tres territorios", ha deseado en una intervención en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

"En los demás territorios los acuerdos pueden avanzar y se pueden concretar, pero creo que hay problemas con esas tres organizaciones. No por lo que estén discutiendo en la mesa de negociación, que no tengo el detalle, sino por lo que están diciendo sus portavoces públicamente", ha señalado.

Al respecto, Iglesias ha asegurado que no debe existir ningún veto de nombres en la confección de Sumar y ha apelado directamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz para que diga que en su partido político "cabe todo el mundo" y no se plantee "ningún veto encima de la mesa".

"Quien pone vetos por delante lo que está diciendo es no quiero acuerdo", ha alertado, al tiempo que ha pedido a Compromís, Más Madrid y comunes que "deberían reflexionar y entender" que deben llegar a un acuerdo para "cooperar" e "ilusionar a una parte de la ciudadanía".

Preguntado por si está sobre la mesa excluir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de las listas de Sumar, Iglesias ha eludido responder a la cuestión, aunque ha dejado claro que "quien pone un veto encima de la mesa, abre la barra libre" para que se vete a otros nombres y "no quiere acuerdo", por lo que ha exigido "respeto" para las organizaciones.

Por otra parte, Iglesias ha asegurado que en Más Madrid quieren ir "solos" en las listas por la Comunidad de Madrid y que "no haya" nadie de Podemos en la misma.

Compromís replica que "no veta a nadie" y que los reproches "infundados" no ayudan

El candidato de Compromís en las pasadas elecciones del 28M, Joan Baldoví, ha afirmado que su formación "no está vetando a nadie" en las negociaciones. Por tanto, ha recriminado a Iglesias que lance "reproches absolutamente infundados" hacia su partido. Así lo ha trasladado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Para Baldoví, esta actitud del exlíder de Podemos "no ayuda" y confronta que por la mañana se pida "discreción", en referencia a la postura de la dirección estatal de Podemos, y por la noche se hagan "reproches" que no son ciertos y generando un "ambiente enrarecido".

"Compromís no está vetando a nadie. Me parece que para lograr los acuerdos, la discreción, las subidas de tono, los reproches a otras fuerzas, creo que no ayudan y ahí no encontrarán nunca a Compromís, que somos gente seria que negocia con discreción para lograr acuerdos", ha enfatizado.

Preguntado sobre si cree que la ministra de Igualdad, Irene Montero, debe dar un paso a un lado para esta cita electoral, Baldoví ha respondido que él no dirá nunca qué tiene que hacer una organización política o un dirigente, pues la misma independencia que reclama Compromís la concede a los demás también.

"A mí lo que hizo el otro día el señor Garzón (que renunció a ir a las listas del Congreso) me pareció muy bien, pero nunca seré yo quien le diga a nadie si debe dar un paso al lado. Nosotros estamos negociando este acuerdo con Sumar y nosotros nunca hemos dicho esta persona o esta otra tiene que ir o no tiene que ir", ha enfatizado.