Quién se suma, quién se lo está pensando y quién lo descarta: el mapa de alianzas de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz ya cuenta con su propio partido político. El equipo de la vicepresidenta segunda ha registrado su marca, Movimiento Sumar, con el objetivo de aglutinar a toda la izquierda del PSOE y "facilitar la confluencia" de cara al 23J. Aunque Díaz lo presenta como un partido "instrumental" lo cierto es que esa figura jurídica no existe en la ley electoral, y sus funciones serán las mismas que las de un partido político al uso. Así, la vicepresidenta se garantiza poder intervenir en el reparto y la gestión del dinero dentro del grupo.

Díaz quiere que Movimiento Sumar sea el paraguas que aúne a la quincena de formaciones que aspira a representar en las generales. Con el anuncio sorpresa de Pedro Sánchez tras la debacle de la izquierda el 28M, la vicepresidenta trabaja contrarreloj para formar una coalición que deberá comunicar a la Junta Electoral, como tarde, el 9 de junio. Sánchez ha obligado al equipo de la vicepresidenta a cambiar de un plumazo toda la estrategia que tenían planificada para los próximos meses, aunque fuentes del entorno de Díaz reconocen que también les ha "solucionado el problema" de las negociaciones eternas. "Tenemos nueve días", resumen.

Estas mismas fuentes aseguran que los primeros contactos con las formaciones están "siendo positivos" y que, por el momento, aún no se ha abordado la composición de las listas electorales, que deberán entregarse el 19 de junio como tarde. En Sumar creen que la lectura de los resultados del 28M es clara y obliga a todos los partidos a ponerse de acuerdo, incluido Podemos. "Han encajado el resultado y saben que tienen que remar", señalan. En los meses previos a la campaña electoral de las autonómicas y locales, Díaz y Podemos se enfrentaron a cuenta de las primarias para conformar las listas de las generales.

Ahora, ambas partes asumen que no hay tiempo de celebrar unas primarias en las que sería necesario crear un censo nuevo. En Sumar dan por hecho que no se van a celebrar aunque sí plantean que haya mecanismos para ratificar las listas. En Podemos no se han pronunciado formalmente sobre el tema, pero el exvicepresidente Pablo Iglesias reconoció el lunes que "va a ser imposible": "Llega el turno de los fontaneros para negociar las listas de cada provincia y los dineros", aseguró en El Ágora de la Cadena Ser.

¿Quién se ha sumado ya?

El primer partido en anunciar su adhesión a Sumar ha sido Izquierda Unida. En un comunicado ratificado este lunes por la dirección del partido, aseguran que "solo desde la suma de organizaciones políticas y la sociedad civil" se puede construir una "alternativa de país seria, ilusionante e inteligible": "Sumar y la candidatura de Yolanda Díaz son la mejor oportunidad para ofrecer ese proyecto de país y ganar las elecciones generales", sostienen. Se trata de la misma idea que sostiene su líder, Alberto Garzón, que señala que no hay "ni un minuto que perder.

De todas las formaciones a las que Díaz aspira a representar, el Partido Comunista de España (PCE) es la única en la que la vicepresidenta segunda milita. Aunque forma parte de una coalición con Izquierda Unida, el PCE tiene su propia autonomía política y su líder, Enrique Santiago, cierra filas con Díaz. "Tenemos la convicción de que frenaremos la ola reaccionaria con ilusión, propuestas y movilización", señaló.

Ante el adelanto electoral, tanto desde Barcelona en comú como desde En Comú Podem, se pusieron a disposición de Díaz y su proyecto. "Nos ponemos a disposición de Yolanda Díaz, salimos a ganar para que sea la futura presidenta de España, podemos ganar las elecciones en Cataluña. El gobierno de coalición no podrá derrotar a la derecha sin un nuevo proyecto de país y un nuevo liderazgo: si hacemos lo de siempre no ganaremos a la derecha", aseguró el portavoz parlamentario de los comunes, David Cid. Se trata del mismo mensaje que el del ministro de universidades, Joan Subirats: "No hay tiempo de distracciones", ha asegurado este martes.

Los partidos verdes también han tomado partido por Díaz. El coordinador de Alianza Verde, el partido ecologista de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, ha ratificado este martes su apuesta por Sumar como "condición necesaria" para que la izquierda consiga buenos resultados el 23J. El Comité Ejecutivo del partido se reunió el lunes por la noche y decidió "iniciar las conversaciones con Sumar para llegar a una candidatura de unidad". Según indican fuentes del partido, una vez se formalice la forma en la que participarán en la coalición, "se ratificará nuevamente en la ejecutiva".

Por su parte, la ejecutiva Federal de Verdes Equo ha decidido incorporarse al proyecto con el objetivo de que "haya un gobierno progresista y verde" en una Ejecutiva que la dirección del partido refrendó el lunes. Equo está aliado de manera estratégica con Más País y surge como el sucesor de la Confederación de los Verdes, una agrupación de pequeños partidos locales y regionales apegados a las luchas ambientales en cada territorio.

También se suma Iniciativa del Pueblo Andaluz, un pequeño partido de los varios que se disputan el espacio del partido andalucista. Según trasladan fuentes de la formación, ya forman parte de "una incipiente organización andaluza" de Sumar y aseguran que el apoyo a la vicepresidenta segunda es absoluto.

¿Quién se lo está pensando?

En Podemos tienen claro que la unidad es condición indispensable para repetir el Gobierno de coalición, pero todavía no han cerrado el acuerdo con Díaz. Una interlocución que se mantendrá entre la secretaria de organización de los morados, Lilith Verstrynge, y el jefe de gabinete de la vicepresidenta segunda, Josep Vendrell. Los morados se reivindican como el "motor" del espacio, aunque son conscientes de que el 28M les deja en una posición muy debilitada: de los seis gobiernos autonómicos que tenían, solo conservan Navarra. Pierden La Rioja, Aragón, Baleares, Comunitat Valenciana y Canarias, e incluso desaparecen de estos dos últimos territorios.

Más Madrid ha logrado capear mejor el temporal que el del resto del espacio. Rita Maestre bajó siete concejales pero se consolidó como la segunda fuerza de la capital al igual que Mónica García, que subió tres escaños y seguirá como la jefa de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Aunque la formación no ha revelado formalmente si acudirá con Díaz, la sintonía con la vicepresidenta es total. "Nosotros vamos a ir", aseguran fuentes del espacio, aunque esperarán a la negociación para tomar una decisión formal. Una situación similar a la de Más País, la formación dirigida por Íñigo Errejón.

En Compromís la ejecutiva nacional ha decidido iniciar de inmediato la negociación con Díaz. La voluntad de esta colación integrada por Més Compromís, Iniciativa y Els Verds, es abrir el diálogo "directamente con Sumar", según la secretaria general de Més, Àgueda Micó. Compromís quiere ser la fuerza valenciana que lidere el proceso y, aunque en principio apuestan por confluir, cualquier decisión deberá ser refrendada antes por los órganos de la coalición.

La Chunta Aragonesista también ha dejado claro que tiene interés en ver lo que prepara Díaz. Ante la nueva convocatoria electoral su presidente, Joaquín Palacín, ha asegurado que está "dispuesto a hablar y llegar a acuerdos" con Díaz para concurrir de manera conjunta, aunque tampoco ha descartado concurrir conjuntamente con una alianza aragonesista, integrada por PAR y Aragón Existe, tal y como ha sugerido el presidente del PAR, Clemente Sánchez-Garnica.

Otro de los potenciales aliados de Sumar es Proyecto Drago, la formación impulsada por el exnúmero tres de Podemos, Alberto Rodríguez. Aunque su proyecto es de "obediencia canaria" y su resultado este 28M no ha sido el esperado —únicamente ha logrado dos concejales en La Laguna—Rodríguez no descarta dar el salto a nivel nacional de la mano de Díaz.

En Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) están de celebración porque han logrado aumentar un escaño respecto a lo logrado en 2019. Su portavoz, Fatima Hamed Hossain, ha dejado clara su sintonía con la vicepresidenta en múltiples ocasiones aunque fuentes de la formación precisan que todavía no han comenzado a negociar su participación en las generales por la premura con la que se ha producido todo.

¿Quién lo descarta?

Aunque el equipo de la vicepresidenta segunda ha mantenido reuniones con representantes de Més per Mallorca para tratar de convencer a los soberanistas de que se unan a su candidatura, la formación balear lo descarta. Su líder, Lluís Apesteguia, asegura que su futuro pasa "única y exclusivamente" por Ara Més, la confluencia registrada junto a Més per Menorca, Ara Eivissa y personas independientes.

Tampoco está en los planes de Adelante Andalucía, la formación dirigida por Teresa Rodríguez, unirse a Sumar. Su principal objetivo es tener representación en el Congreso como la primera opción que representa al nacionalismo andaluz desde la extinción del Partido Andalucista (PA).La propia Rodríguez descartó unirse al proyecto de la vicepresidenta a finales del pasado año: "El andalucismo es necesario vivirlo en carne propia. En Podemos encontramos mucha incomprensión y me quedó claro que esa izquierda centralista, entre el partido y el territorio, siempre elige el partido”, lamentó.

Quién seguro que no estará —aunque en este caso la negativa viene desde la propia Díaz— es Coalición Por Melilla (CpM), la formación liderada por Mustafa Aberchán. La detención y puesta en libertad del yerno de Aberchán y del número tres de la lista electoral en el marco de la investigación judicial sobre la compra de votos en Melilla ha acabado con cualquier posibilidad de acuerdo, aunque en un primer momento no se descartaba esta alianza.