Una protesta pide en Madrid más políticas para el campo: "Si el mundo rural muere, también lo hará la sociedad"

La plataforma SOS Rural se ha manifestado este domingo en Madrid para protestar contra las "nefastas" políticas que llevan al campo a la "ruina" y defender el sector primario, el territorio agrario y el mundo rural bajo el lema Descubre y protege tu tierra, recoge Europa Press. La marcha, que ha partido desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ha concluido en la plaza de Colón, ha contado con el apoyo de las organizaciones profesionales agrarias de todas las comunidades autónomas.

"Si el mundo rural muere, también lo hará la sociedad porque pasará a depender la alimentación de grandes corporaciones agroalimentarias y fondos de inversión que producirán muy lejos de España, aumentando la huella del carbono y por lo tanto contaminando mucho más", ha lamentado uno de los portavoces de SOS Rural, Víctor Viciedo.

También ha clamado contra las actuales leyes de "falso medioambientalismo" que provocan que se "abandone" el mundo rural, como ha destacado, al precisar que no existe "relevo generacional" para los agricultores. "Están prohibiendo el 50% de los fitosanitarios, quieren que reduzcamos también la fertilización, con lo cual vamos a producir menos y eso no es sostenible porque a la misma cantidad de agua estamos produciendo menos. Nos quieren imponer un modelo de producción con la nueva PAC de los ecoregímenes, y nos quieren controlar todo con un cuaderno digital. Y luego, si encima abandonamos, porque no podemos sostenerlo, nos quieren robar las tierras con leyes que contemplan la expropiación de tierras, para luego regalárselas a las grandes compañías de fotovoltaicas y de renovables en general", ha denunciado el portavoz.

En este sentido, otro de los portavoces de la plataforma, Daniel Ruiz, ha achacado que la crisis rural no solo es cosa del Gobierno central y responsabiliza a las comunidades autónomas y a las "imposiciones" de Europa. "Nos están expulsando del campo, están haciendo que seamos menos competitivos, que incrementemos nuestros costes, que la cesta de la compra se esté encareciendo y que incluso se ponga en peligro nuestras producciones para beneficiar a terceros", ha manifestado.

Respecto a la sequía que padece España, Ruiz ha afirmado que en España también hay sequía de "ideas" y ha criticado que no se haya hecho política hidrológica "en las últimas décadas". Necesitamos obra hidráulica. Necesitamos trasvases, necesitamos más embalses, necesitamos aprovechar cada gota de agua que corre por España, necesitamos la reutilización de las aguas residuales, limpiar los ríos y utilizar las aguas. Además, necesitamos obras de contención y aprovechamiento, modernización de regadío y los políticos no están dispuestos, por lo que parece, a satisfacer nuestras demandas, pero sí que tienen mucho interés en satisfacer las demandas de países extranjeros, como Marruecos", ha expuesto.

Por su parte, la directora de Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, ha asegurado que el campo está "al límite" y que ven como las actividades del sector primario están "amenazadas" y apuesta por llegar a un acuerdo que vele por la interconexión de cuencas.

"En España hay mucha agua pero no se gestiona bien. Necesitamos promover leyes que no permitan que se destruyan hectáreas cultivables, hectáreas de regadío para producir alimentos y cambiarlas por placas fotovoltaicas o por aerogeneradores", ha detallado.

Justicia con el mundo rural

El colectivo reivindica la "justicia con el mundo rural" que supone el 85% del territorio español, da cobijo a 7,5 millones de personas e influye "decisivamente" a fijar población y a hacer una economía productiva necesaria para la seguridad alimentaria y, por tanto, para asegurar la vida y futuro en las áreas no urbanas de España.

Junto a la agricultura y la ganadería, la plataforma reivindica la importancia de actividades como la pesca, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, el turismo y la hostelería rural, la cetrería o la artesanía como contribuciones económicas y sociales para el conjunto de España que "deben ser consideradas esenciales y prioritarias en la elaboración de políticas públicas".

La protesta ha contado con el apoyo del chef José Andrés, que ha respaldado la convocatoria con el mensaje en la red social Facebook: "La España rural también existe: dejen de criminalizar a aquellos que quieren crear riqueza. Simplemente apostemos por sentarnos a la mesa y buscar siempre puntos de encuentro", ha comentado.