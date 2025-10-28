Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de una joven de 19 años en Librilla (Murcia)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes que el asesinato de una joven de 19 años en Librilla (Murcia) el pasado domingo es un caso de violencia de género, según informa EFE.

No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, de 27 años, actualmente en los calabozos de la Guardia Civil de Murcia según advierte el ministerio en su cuenta oficial de la red social X.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género es 33 en 2025 y 1.328 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos.

El Ministerio, que condena el asesinato, recuerda que la víctima, cuyo cadáver fue localizado el domingo, fue asesinada presuntamente por su expareja.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado en X "su más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima".

Tanto la ministra como la delegada piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

Detenido un hombre por la muerte de su pareja, una joven de 19 años, en Librilla (Murcia) Ver más

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.