La Policía detiene a dos hombres por amenazar y acosar por Instagram a Ione Belarra

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Toledo y Xirivella (Valencia) como presuntos autores de las amenazas y el ciberacoso que denunció sufrir en su cuenta de Instagram la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Fuentes policiales han indicado a EFE que ambos arrestados son españoles. El detenido en Toledo tiene 49 años y cuenta con antecedentes policiales; el de Xirivella tiene 30 años y no tenía detenciones previas.

Ambos arrestos, practicados en el mes de febrero, se enmarcan en la investigación que seguían agentes especializados en ciberamenazas destinados en la Brigada Provincial de Información de Madrid.

Uno de los investigados habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante a la parlamentaria, hechos que motivaron su denuncia y la apertura de diligencias para esclarecer su origen.

La investigación permitió identificar a los presuntos autores y proceder a su detención en ambas provincias, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Toledo de Valencia, y con la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Xirivella.