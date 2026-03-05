Rita Maestre denuncia sufrir acoso tras la difusión de su dirección en anuncios de servicios sexuales

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha denunciado que sufre desde hace alrededor de un año una situación de acoso después de que alguien difundiera su dirección en internet en anuncios anónimos que ofrecen servicios sexuales, lo que ha provocado que hombres acudan a su casa pensando que pueden pagar por sexo, informa EFE.

En un mensaje difundido en redes sociales, Maestre ha explicado que durante meses han acudido a su domicilio hombres que llaman al timbre o a la puerta, en ocasiones por la noche y en algunos casos en estado de embriaguez, tras haber obtenido la dirección a través de canales de internet.

Según ha relatado, la situación comenzó hace aproximadamente un año y en uno de esos episodios un hombre llegó a subir hasta su vivienda y llamó al timbre dirigiéndose a ella por su nombre.

La portavoz de Más Madrid decidió entonces acudir a la Policía para presentar una denuncia, y tras varias semanas de investigación, ha señalado que los agentes le comunicaron que alguien estaba difundiendo su dirección en internet “como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales”.

La concejala ha vinculado lo ocurrido con una forma de violencia digital y ha señalado que se trata de un acoso político dirigido contra ella “por ser mujer, por ser de izquierdas y por ser feminista”. “Es una forma de decir: sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más sagrado, que es tu casa”, ha afirmado.

La portavoz de Más Madrid ha asegurado que continuará con su actividad política y ha advertido a quienes la acosan de que “no lo van a conseguir”.

Condena del Gobierno municipal

En respuesta a esta denuncia, en declaraciones a la prensa tras la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado la “condena y repulsa total y absoluta” del Gobierno municipal ante los hechos denunciados por Maestre.

Sanz ha asegurado que la portavoz de Más Madrid cuenta con “todo el apoyo y respaldo” del Ayuntamiento y con la ayuda de la Policía Municipal para reforzar su protección si fuera necesario.

“Vamos a darle toda la protección que necesite y, si es necesario incrementarla, se incrementará”, ha señalado, al tiempo que ha expresado el apoyo del equipo de Gobierno municipal ante la situación que está sufriendo la concejala.