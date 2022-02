El informe que desnuda la mentira del PP y del "usuario alberto.casero": no hubo "ningún error informático ni incidencia"

Ni errores informáticos ni incidencias técnicas. El diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, marcó la opción del sí en la pantalla del dispositivo desde el que ejerció su derecho al voto telemático.

"Tras el estudio exhaustivo de las trazas registradas en los servidores con actividad durante la sesión, no se observa ningún error informático ni incidencia". Así consta en el informe de la dirección de tecnologías de la información y comunicaciones del Congreso de los Diputados al que ha tenido acceso en exclusiva infoLibre.

Según el informe, técnico y muy detallado, no hubo error informático ni con Casero, ni con ningún otro diputado de los 14 que utilizaron el voto a distancia, ni en ningún momento de una legislatura con miles de votos telemáticos.

Los peritos informáticos de la cámara concluyen que el 3 de febrero, día de la votación de la reforma laboral, “no consta en la Dirección TIC ninguna incidencia técnica relativa a tal votación”. El informe es exhaustivo y analiza los ficheros en los que se registran las operaciones informáticas realizadas en la aplicación de voto telemático. En ese estudio de los ficheros queda registrada la traza de los pasos que ha seguido el diputado para votar y, en este caso, son concluyentes.

“El usuario alberto.casero inicia sesión en la aplicación para realizar las votaciones del Pleno de manera telemática a las 17.39.34”, detalla el estudio, que prosigue: “A las 17.39.48 entra dentro de la sesión 149 y se le muestran 28 asuntos. A las 17.46.55 el usuario guarda la votación emitida”. A continuación, el informe llega a la conclusión más importante y que echa por tierra la postura mantenida por el PP respeto a lo que marcó Alberto Casero en el Real Decreto de la reforma laboral: “Sin ningún género de dudas se puede observar que la opción marcada en pantalla había sido la 0 (SÍ)".

El estudio de las trazas informáticas revela cada paso que dio Alberto Casero desde su dispositivo telemático y revela que “tras la acción de guardado por parte del usuario le aparece en pantalla un resumen de con la votación emitida, un botón para confirmarla y otro botón para cancelarla, volver a las sesiones y reiniciar el proceso de votación. A las 17.46.59 se emite el justificante de voto”.

Del rastro que dejan los movimientos de Alberto Casero se demuestra además que, unos minutos después de su votación, el diputado del PP entra repetidamente a consultar sus propias votaciones: “Al seguir investigando se detecta en las trazas de conexión que durante el resto de la tarde el usuario alberto.casero ha entrado en la aplicación y consultado las votaciones ya emitidas, lo que se repite hasta 5 veces entre las 17.49 y las 17.55”.

Tras ese estudio minucioso del rastro informático que dejó Alberto Casero en los servicios telemáticos del Congreso, los peritos de la cámara concluyen, en contra de lo mantenido por el PP durante la última semana, “no se observa ningún error informático ni incidencia alguna durante el proceso de votación, quedando finalmente registrada la votación”.

Las declaraciones de Cuca Gamarra

Nada más finalizar la votación el pasado día 3 de febrero, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, habló de un "error informático" y aseguró que, en realidad, Casero votó no, pero que el sistema lo registró como un sí. "El sistema le ha mandado un justificante con el voto cambiado. Ha avisado de inmediato a la Cámara. Se ha avisado a la Mesa, e incluso enfermo se ha presentado en la cámara para votar presencial y no le han dejado", aseguró.

Al día siguiente, en entrevistas en Antena 3 y Telecinco, Gamarra volvió a insistir en la teoría del error informático y aseguró que la “voluntad” del diputado extremeño “no era el voto que se computó”. “El resultado de una votación debe ser siempre la voluntad mayoritaria de la Cámara”, manifestó. “La Mesa tiene una obligación y responsabilidad y la presidenta también, y es garantizar en todo momento los derechos de un diputado. Y el derecho del voto de un diputado es un derecho constitucional que está reconocido y además velarse porque se ejecute y sea su voluntad la que se refleje en la votación”, dijo.

El presidente del PP, Pablo Casado, dijo por su parte que lo ocurrido era una “cacicada” y una “manipulación”. “Es un fraude democrático contravenir el sentido de voto de un diputado para imponer la aprobación de un decreto”, dijo. Llegó a calificar lo ocurrido de “atropello a las instituciones”, un término que también utilizó el vicesecretario de Comunicación de los conservadores, Pablo Montesinos, que afirmó que la aprobación de la reforma laboral tras el error de Casero fue un “atropello parlamentario”. "Lo ocurrido lo vamos a denunciar donde haga falta y no nos vamos a callar", añadió.

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, insistió en la misma idea y el pasado 7 de febrero, cuatro días después de la votación, aseguró que se cometió una “ilegalidad” con el voto de Casero. "Se ha producido una ilegalidad y llegaremos hasta el final. No es una cuestión de error informático o humano. Le conozco (a Alberto Casero) y si da esa versión creo que podría haber sucedido. La duda la tenía que haber despejado la presidenta del Congreso de los Diputados (Meritxell Batet)", dijo.

El informe de los letrados avala además a Batet

Los letrados del Congreso han avalado, además, la decisión de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de rechazar que Alberto Casero cambiara el sentido de su voto durante la convalidación de la reforma laboral porque este es "irrevocable". Según ha avanzado laSexta, el informe concluye que si el diputado del PP se equivocó fue por un "error material" y no por un fallo del sistema informático. El documento niega además que hubiera fallos informáticos y achaca exclusivamente a Casero el error, rechazando que sea necesario comprobar telefónicamente el sentido del voto de los diputados y negando la posibilidad de que Casero hubiera podido subsanar presencialmente su voto telemático.

También respalda el documento a Batet en su decisión de no convocar una reunión de la Mesa del Congreso, dados los "numerosos precedentes" de fallos de los diputados en las votaciones. Los letrados también rechazan que el reglamento aplicable en este caso sea el de 2012, que establecía para el voto telemático una comprobación por parte de la Mesa del Congreso, ya que desde que arrancó la pandemia, esta comprobación se hace "mediante la introducción de usuario y contraseña en la intranet de la Cámara" y "no en los términos del apartado cuarto de la Resolución de la Mesa de 21 de mayo de 2012". Detallan además que esta comprobación "no está concebida como una vía para subsanar eventuales errores, sino como una garantía de la emisión personal del voto".

