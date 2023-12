Irene Montero da por rota la relación con Sumar: "Podemos tiene su propio camino"

La exministra de Igualdad Irene Montero, que el sábado fue propuesta como candidata de Podemos a las europeas, ha dado por definitivamente rotas las relaciones con Sumar tras pasarse al Grupo Mixto: "Podemos tiene su propio camino", según informa EFE. Eso no quita para que hablen con la coalición de Yolanda Díaz y con el PSOE pero defenderán en todo momento su plena autonomía y su objetivo de transformar la vida de la gente, ha advertido en una entrevista en TVE al referirse a la negociación de los presupuestos de 2024.

Una negociación en la que van a trabajar para que "el bloque democrático esté fuerte y unido" pero en la que su objetivo es mejorar la vida de la gente y por eso, ha dicho Montero, van a exigir, por ejemplo, que no se compren armas "al Estado genocida" de Israel.

Montero ha esquivado responder si Podemos, al romper con Sumar, ha incumplido el pacto con la coalición, en cuyo punto 10.1 se recoge el compromiso expreso a permanecer en el grupo parlamentario durante toda la legislatura. Se ha limitado a decir que la decisión que tomaron "era muy difícil, pero necesaria". "Buscábamos algo tan sencillo como intervenir en el Parlamento, los diputados de Podemos no podían hacer política", se ha quejado la exministra.

Pese a que las reglas del juego han sido injustas con nosotras, hemos tenido 10 años muy útiles en los cuales hemos participado de forma intensa en la política institucional y conseguido el primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia.



Además de concurrir a las europeas en las que Montero será cabeza de lista -tiene que someterse a primarias-, ha confirmado que Podemos se presentará también a las elecciones gallegas y vascas, aunque sin aclarar si lo harán con Sumar o no. La ruptura con Yolanda Díaz ha paralizado las negociaciones para armar una coalición en Galicia mientras que en Euskadi sí hay un clima favorable a que puedan ir juntos.

Sobre su salida del Gobierno, Montero ha asegurado que "nunca nadie" le comunicó que dejaba de ser ministra y, precisamente, seguir en el ministerio fue una de las cosas que los morados pelearon hasta el final sin éxito.

Defiende que "nadie ha sido capaz de decir dónde está el fallo del solo sí es sí"

En otro orden de cosas, Montero también ha lamentado por "lo solas que han estado las feministas" cuando denunciaron que "había un machismo en la justicia" y ha asegurado, en relación a la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocido como sólo sí es sí, que "todavía nadie ha sido capaz de decir dónde está el fallo".

"Creo que, por suerte, hemos seguido avanzando, ahora se ve que igual que había una derecha judicial y política en contra de los avances progresistas y plurinacionales también hay un machismo judicial que no quería que el consentimiento estuviese en el centro y frente a eso nunca nos van a ver de perfil", ha asegurado Montero en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, en la que ha defendido la ley del solo sí es sí que ha supuesto la revisión a la baja de más de 1.200 condenas por delitos sexuales y la excarcelación de más de un centenar de agresores.

"La ley es una buena ley tanto que en Europa quieren exportarla al resto de países y también en el mundo están viendo cómo poner el consentimiento en el centro igual que lo hemos hecho nosotras y todavía nadie ha sido capaz de decir dónde está ese fallo", ha asegurado Montero, que se ha mostrado convencida de que la norma es "enormemente útil" para España.

Según ha afirmado, un ejemplo de la utilidad del solo sí es sí se ha visto en el caso del beso no consentido a Jenny Hermoso y ha recordado que "muchísimas agresiones no se denuncian, se siguen viviendo en soledad" y "eso tiene que cambiar". En este sentido, ha puesto en valor que España "haya sido un país pionero en el mundo en asumir responsabilidades con las víctimas aunque no pongan la denuncia.

Montero se ha referido también al acto de traspaso de cartera a su sucesora en el Ministerio, Ana Redondo, del que se fue con críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La dirigente de Podemos ha justificado aquella intervención por entender que "era necesario explicitar la seña de identidad de su ministerio durante años" y ha defendido su gestión al frente de Igualdad durante la cual "se ha producido transformaciones que hacen un país mejor, más democrático, más libre, garantizando la libertad sexual de las mujeres".

Por eso, ha asegurado que, en su último acto como ministra, quiso defender "que el feminismo tiene una función social de más democracia, más felicidad para todos, todas y todes". "Por eso dije que lo que necesita una ministra de Igualdad, más que suerte, es un buen equipo para no sentirse sola y también valiente para plantear preguntas y respuestas que, a veces, han llegado a incomodar al propio presidente del Gobierno, pero que son necesarias para que un país avance".