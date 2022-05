Podemos, IU y Más País evitan la ruptura y acuerdan ya el primer acto público de Por Andalucía

Fumata blanca en la izquierda andaluza. No de un blanco puro, porque llega envuelta en sombras y dudas, pero fumata al fin y al cabo. Podemos, IU y Más País presentarán este miércoles en Sevilla su primera candidatura compartida junto con tres partidos más. La confluencia andaluza nace con el lastre de no haberse registrado a tiempo el partido morado tras una negociación al límite. En teoría, lo de este miércoles debía ser un gran acontecimiento: la primera experiencia de superación del espacio de Unidas Podemos, el reencuentro entre Podemos y Más País, que en origen fue una escisión. En la práctica, es algo más atribulado y cargado de problemas, porque la presentación se realizará tras una duro enfrentamiento entre Podemos e IU, que deja heridas y desconfianza, y con el partido morado legalmente fuera de la coalición. No obstante, y salvo una sorpresa que a estas alturas sería mayúscula, queda una certeza a priori positiva para la izquierda: el 19 de junio no habrá cuatro papeletas con opciones de representación, sino sólo tres, en el espacio progresista: PSOE (Juan Espadas), Adelante Andalucía (Teresa Rodríguez) y Por Andalucía (Inmaculada Nieto).

Podemos, cuya decisión final era la gran incógnita, confirmó este martes a las 19.36 por escrito a través de un canal oficial su participación en la presentación de la candidatura, que había anunciado antes IU para las 10.30 del miércoles. Vistos los antecedentes, fue una confirmación con bastante margen. Asistirá Juan Antonio Delgado Ramos, el elegido por Podemos como su candidato, al que finalmente renunció para que lo fuera Inmaculada Nieto (IU) tras la mediación del equipo de Yolanda Díaz.

Participarán en la presentación de Por Andalucía al menos Nieto, como candidata, Ernesto Alba (IU), Delgado Ramos (Podemos), Esperanza Gómez (Más País), Mar González (Equo), Carmen Molina (Alianza Verde) y María José Torres (Iniciativa del Pueblo Andaluz).

La crisis parece encauzada, pero sólo los próximos días aclararán si totalmente resuelta. La convocatoria fue lanzada por IU y confirmada por Podemos sin que estuviera terminada la negociación sobre cómo integrar al partido morado en la coalición. Hipotéticamente, Podemos tiene hasta el lunes para presentarse por su cuenta si la solución final no fuera satisfactoria. Pero es un escenario que, tras la confirmación de asistencia del partido morado, nadie en la coalición maneja ya. "Políticamente, no hay marcha atrás. Con una presentación pública de los seis partidos Por Andalucía entra ya en campaña", valora un dirigente de la coalición, que admite que ahora toca rebajar tensiones entre los partidos, sobre todo entre Podemos e IU, para remar juntos en una campaña que se prevé dura. Los meros preparativos de la rueda de prensa de presentación de este martes ya han sido difíciles, señala un implicado en las negociaciones.

Los partidos todavía trabajaban en la tarde del martes sobre cómo integrar de facto en la coalición a Podemos, que ha quedado excluido de iure, salvando lo máximo posible del acuerdo alcanzado el viernes in extremis. Según Podemos, hay que cumplir el acuerdo alcanzado con IU el viernes para salvar la negociación, incluidas las asignaciones económicas. Dicho acuerdo concede a Inmaculada Nieto (IU) la candidatura a la presidencia en detrimento de Delgado Ramos, pero compensa a Podemos con cuatro cabezas de lista (Cádiz, Granada, Córdoba y Huelva), frente a tres de IU (Málaga, Jaén y Almería) y una de Más País (Sevilla). El portavoz del grupo parlamentario sería de IU y el portavoz adjunto de Podemos, que también tendría la secretaría del grupo y el 60% de los recursos parlamentarios.

En IU y Más País creen que hay que "adaptar" este acuerdo a la "nueva realidad jurídica", es decir, al hecho de que legalmente Podemos está fuera de la coalición. Dicho de otro modo, el método de financiación, tal y como estaba establecido en el acuerdo del viernes, no cumpliría con la normativa del Tribunal de Cuentas. Fuentes de la negociación señalan que Podemos e IU continuaban este martes por la tarde trabajando en la "fórmula jurídica" para conseguirlo. Aunque se da por hecho el acuerdo Podemos-IU, hay quien expone dudas sobre la acogida que pueda tener en Más País y el resto de formaciones coaligadas, sobre todo sobre el diseño del futuro grupo parlamentario.

Una carta a la militancia

Una carta dirigida este martes a la militancia por la dirección de Podemos en Andalucía da idea del momento gravísimo que atraviesa el partido morado. En la comunicación, la dirección de Podemos reivindica la legitimidad del guardia civil y diputado por Cádiz Juan Antonio Delgado Ramos para haber sido candidato tras su elección por primarias, pero añade: "Se nos planteó una difícil condición [para el acuerdo]: la candidatura debía estar encabezada por Inma Nieto. Hubo margen para negociar otras cuestiones, pero este asunto se planteó como irrenunciable, y nuestra candidata, Yolanda Díaz, nos pidió que aceptásemos para que la unidad fuera posible. Nuestra respuesta fue actuar con responsabilidad y generosidad para sumar. Decidimos retirar al candidato que contaba con vuestro aval y asumimos a la candidata pactada entre las restantes organizaciones políticas. El frente amplio es el mejor proyecto para mejorar la vida de los andaluces y las andaluzas, y esa debe ser la prioridad". Tras leer este párrafo, un dirigente de otro de los partidos de la coalición afirmó que la entrada de Podemos era ya "cien por cien segura".

La misma carta muestra también las heridas abiertas: "Lamentablemente, y tras aceptar esta última condición, la organización con la que negociamos [IU] registró de forma incorrecta la documentación necesaria para constituir la candidatura". Así están las cosas en la izquierda andaluza: un partido culpa ante su militancia a otro con el que comparte coalición de haber cometido un error que impedirá que el logo y el nombre de Podemos estén en la papeleta.

Aunque Podemos no se presentará como tal a las elecciones, sí estará a través de sus candidatos, introducidos como independientes en las listas de Por Andalucía, señalan fuentes de la negociación. Queda por ver hasta qué punto lo ocurrido impacta en la campaña. El sentimiento de preocupación sobre el ánimo de cuadros y militancia se extiende entre dirigentes de Podemos, IU y Más País. A esto se suma el resquemor entre Podemos e IU. Por parte del partido morado, le puso voz el lunes por la noche en el programa Hora 25 de la Ser Pablo Iglesias, que lanzó una carga de profundidad contra Yolanda Díaz por haber apoyado a Inmaculada Nieto, que de momento ha tenido pocas oportunidades de hablar de temas que no sean el lío entre partidos. Los promotores de la coalición esperan empezar a darle la vuelta a la tortilla este miércoles.