El jefe de Redes de Vox abandona el partido tras haber sido denunciado por acoso sexual a un menor

El jefe de Redes de Vox y exmiembro de la organización juvenil Revuelta, Javier Esteban, ha pedido la baja inmediata como militante y ha abandonado su cargo en el partido tras haber sido denunciado por acoso sexual a un menor.

En un mensaje en la red social X, Esteban se declara inocente y apunta que detrás de la denuncia están el presidente y el secretario general de Revuelta, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, respectivamente.

Explica que el 30 de noviembre denunció que Hernández y González Gasca se negaban a enseñar las cuentas que "solamente ellos manejan" en Revuelta y que ahora, "después de haber filtrado todo tipo de audios y de mentiras", ambos pretenden presentarle como "una mala persona". "No lo soy", afirma.

Fuentes de la dirección nacional de Vox han indicado a EFE que a nadie se le escapa la relación temporal de ambas denuncias y han apelado a la presunción de inocencia y confiado en que Javier Esteban así pueda demostrarlo pronto.

Esteban asegura en su mensaje que nunca ha agredido a nadie y hace hincapié en que la denuncia contra él se ha presentado dos años después de los supuestos hechos, pero "solo unos días después" de su exigencia de conocer la realidad sobre la gestión económica de Revuelta.

Y, al igual que apuntan desde la cúpula de Vox, incide en que "cualquiera puede ver la relación", tras lo que puntualiza que "nada de esto tiene que ver con el partido", del que dice se da de baja y abandona sus responsabilidades para no dañarlo.

"Es solo el empeño de Jaime y Pablo por quedarse con Revuelta y seguir ocultando las cuentas que han manejado y siguen manejando sin control ninguno", insiste y concluye: "demostraré mi inocencia. Dudo mucho que otros puedan hacer lo mismo".