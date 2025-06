El juez Peinado pide al Supremo que investigue a Bolaños

El instructor del caso Begoña vuelve a mover ficha. Y lo hace disparando directamente contra Moncloa. El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando la apertura de una investigación contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Para el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, se han llevado a cabo "indiciariamente" comportamientos que podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falso testimonio durante su comparecencia como testigo ante el instructor de la causa que lleva más de un año persiguiendo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El movimiento del magistrado guarda relación con la pieza separada que Peinado puso en marcha el pasado mes de marzo para investigar la contratación y el papel de Cristina Álvarez como asesora que prestaba asistenta a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el marco de esta derivada, el instructor citó a declarar como testigo a Bolaños. Lo hizo después de escuchar al que fuera vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González, que fue quien firmó en su día la propuesta de nombramiento de Álvarez. Una comparecencia en la que solo una vez se mencionó al ministro. Y no por ser quien ordenara aquel fichaje, sino por ser, simplemente, el superior jerárquico de González en aquella etapa.

La testifical de Bolaños, que se celebró en Moncloa, fue tensa. El magistrado reprochó al ministro en repetidas ocasiones que respondiese con "evasivas" y "con cierto titubeo", le amenazó con suspender la declaración por una supuesta discrepancia con lo que había dicho el ex vicesecretario general de la Presidencia e, incluso, le llegó a reprochar sus gestos. "No sé a qué obedece esa sonrisa", le espetó Peinado. "Me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso esbozo una sonrisa", respondió Bolaños.

Ahora, dos meses después, Peinado ha decidido enviar el caso al Supremo. En el documento remitido, en el que llega a citar ya a Bolaños como investigado –cuando esa condición procesal, como aforado, sólo la puede fijar el Alto Tribunal si asume la exposición razonada–, el magistrado sostiene que el ministro no contestó "a la verdad" en su testifical, por lo que considera que podría haber cometido un delito de falso testimonio, recogido en el artículo 458 del Código Penal y castigado con penas de prisión de seis meses a dos años.

En cuanto a la asesora, el instructor sostiene que los trabajos realizados por la misma, quien ha percibido retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no se han limitado "a los de asistenta en las actividades llevadas a cabo" por la esposa del presidente, Begoña Gómez, "en su condición de tal", sino que también se han dirigido a "atender las necesidades que en actividades de carácter privado" ha venido llevando a cabo Gómez.

"Como quiera que el delito de malversación de caudales públicos tiene la consideración de un delito de carácter permanente, todas aquellas personas que tuvieren bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se continúe dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos, deben ser partícipes en dicho delito", resalta el magistrado en su exposición razonada.

Y concluye: "Desde el 9 de junio de 2018 –cuando fue nombrado Secretario General de la Presidencia– y hasta la actualidad, [Bolaños] tenía bajo su responsabilidad esa correcta administración del patrimonio público que estaba a su cargo, por lo que, así mismo, debe tener la condición de investigado en un hipotético delito de malversación de caudales públicos".