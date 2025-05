Peinado amenazó a Bolaños con suspender la declaración y le reprochó que sonriera

El interrogatorio como testigo del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la causa que se sigue contra la mujer del presidente del Gobierno fue de todo menos pacífico. Según el audio de la comparecencia, al que ha tenido acceso infoLibre, el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, llegó a amenazar al ministro con "suspender" la declaración por una supuesta "discrepancia", algo que ya utilizó para cambiar la condición procesal –de testigo a investigado– al exconsejero de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes. E, incluso, le llegó a reprochar su expresión facial. "No sé a qué obedece esa sonrisa", le espetó Peinado. "Me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso esbozo una sonrisa", respondió Bolaños.

El nuevo frente del caso Begoña, en el que se indaga sobre un posible delito de malversación, se abrió por sorpresa a finales de enero, cuando el instructor decidió citar como investigada a María Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que envió algunos correos electrónicos en nombre de Gómez relacionados con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Una decisión que sorprendió enormemente a las partes, dado que 20 días antes había rechazado asignarle esa nueva condición procesal porque consideraba que no había base como para imputarle delitos de tráfico de influencia o malversación.

En el marco de esta pieza separada, Peinado citó a declarar como testigo a quien fuera vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González. Al fin y al cabo, él fue quien firmó la propuesta de nombramiento de Álvarez como asesora en Moncloa. En su comparecencia, el ya exvicesecretario explicó que aquella era solo una más de entre las muchas propuestas de designación de personal eventual –es decir, cargo de confianza– que hizo el Ejecutivo tras la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy del Gobierno. Además, dijo que no la conocía previamente y que tampoco manejó ningún currículo suyo, algo que sorprendió –y así lo expresó directamente– al instructor de la causa.

Fue en aquella testifical en la que salió el nombre de Bolaños. Y no por ser quien ordenara aquel fichaje –el testigo aseguró que no recordaba quién se lo propuso–, sino por ser, simplemente, el superior jerárquico de González en aquella etapa. Suficiente, no obstante, para que Peinado acordase interrogar al ministro de Presidencia y Justicia en el Palacio de la Moncloa. Una comparecencia cuyo arranque se demoró debido a que al instructor no le gustaba la distribución de la sala. De hecho, solicitó una tarima para que su mesa estuviera algo más elevada que la de la persona a la que preguntaba.

El interrogatorio al ministro fue tenso de principio a fin. Comenzó con preguntas sobre el conocimiento de los diferentes investigados en el procedimiento. Y continuó con la lectura y reproducción de la declaración en sede judicial de quien fuera vicesecretario general de Presidencia. "Según sus conocimientos, ¿hay algo [en la declaración] que no se ajuste a la realidad?", comenzó Peinado tras la reproducción. "Sí, creo que se ajusta bastante a la realidad", respondió Bolaños. "¡No! ¿Cree o está seguro?", le interrumpió el instructor, que ya le había reprochado previamente que respondiera "con cierto titubeo" cuando le preguntaba por el fichaje de Álvarez: "Señoría, hace siete años de estos nombramientos".

"Me voy a ver obligado a suspender la diligencia"

Tras esto, llegó uno de los momentos más tensos de la comparecencia. "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa", lanzó Peinado. "Me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso esbozo una sonrisa", contestó Bolaños. "Será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial", continuó el instructor. "Desde luego que no estoy habituado", respondió el ministro. Con esto zanjado, el magistrado se lanzó a preguntar por quién hizo la sugerencia del nombramiento. "No sé quién le hizo la sugerencia", señaló Bolaños, que en todo momento se desvinculó de un fichaje cuya legalidad, no obstante, defendió.

A continuación, Peinado preguntó si González tenía "competencias o funciones" para hacer el nombramiento de la asesora motu proprio. "Sí, en el decreto de estructura de Presidencia del Gobierno es una competencia exclusiva del vicesecretario general elevar propuestas para los nombramientos de los eventuales", explicó el ministro. Entonces, el instructor empezó a repetir que había una discrepancia entre lo que decía Bolaños y lo que había declarado González. "Ante la discrepancia, me voy a ver obligado a suspender esta diligencia y practicar otra", lanzó el magistrado. El ministro trató, como pudo, de explicar que no había discrepancia. Pero, al parecer, no lo consiguió: "Quizá se practique otra diligencia entre González y usted porque está siendo sorprendente la contestación que hace al hilo del testimonio que prestó don Alfredo González".

En la grabación se aprecia, del mismo modo, cómo el instructor ordenó suspender por unos minutos la declaración para que Bolaños se enterase de quién había dependido y sigue dependiendo la asesora de Moncloa, tras un tira y afloja en el que Peinado tildó de "incomprensible" que ignorase ese dato. "El puesto pertenece al gabinete de Presidencia del Gobierno y me han dicho que hay una persona, que es el responsable de la coordinación del personal de Palacio, que además ha emitido un certificado que ya se ha enviado a su señoría y que consta en autos", apuntó el ministro tras una pausa en el interrogatorio.