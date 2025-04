Bolaños responde a Peinado que ni contrató ni fue jefe de la asistenta de Begoña Gómez en un interrogatorio de dos horas

El magistrado Juan Carlos Peinado ha regresado este miércoles al Palacio de La Moncloa para seguir indagando en la enésima línea de investigación abierta en la causa sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Casi nueve meses después de su primera visita, el instructor de la causa ha vuelto a la sede del Gobierno para interrogar como testigo al superministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, sobre la contratación de la asesora que asiste a la esposa del líder del Ejecutivo. Más de dos horas de comparecencia —que ya empezaba con retraso por la petición del juez de hacer cambios en la disposición de la sala— en la que Bolaños se ha desvinculado del fichaje, cuya legalidad ha defendido, asegurando que ni fue su jefe ni participó en el mismo, según fuentes presentes en la testifical.

El nuevo frente del caso Begoña, en el que se indaga sobre un posible delito de malversación, se abrió por sorpresa a finales de enero, cuando el instructor decidió citar como investigada a María Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que envió algunos correos electrónicos en nombre de Gómez relacionados con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Una decisión que sorprendió enormemente a las partes, dado que veinte días antes había rechazado asignarle esa nueva condición procesal porque consideraba que no había base como para imputarla delitos de tráfico de influencia o malversación.

En el marco de esta pieza separada, Peinado citó a declarar como testigo a quien fuera vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González. Al fin y al cabo, él fue quien firmó la propuesta de nombramiento de Álvarez como asesora en Moncloa. En su comparecencia, explicó que aquella era solo una más de entre las muchas propuestas de designación de personal eventual –es decir, cargo de confianza– que hizo el Ejecutivo tras la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy del Gobierno. Además, dijo que no la conocía previamente y que tampoco manejó ningún currículo suyo, algo que sorprendió –y así lo expresó directamente– al instructor de la causa.

Fue en aquella testifical en la que salió el nombre de Bolaños. Y no por ser quien ordenara aquel fichaje –el testigo aseguró que no recordaba quién se lo propuso–, sino por ser, simplemente, el superior jerárquico de González en aquella etapa. Suficiente, no obstante, para que Peinado acordase interrogar al ministro de Presidencia y Justicia. Una comparecencia cuyo arranque se ha retrasado porque al instructor no le convencía la distribución de la sala preparada en el complejo monumental. En concreto, según adelantó laSexta, Peinado solicitó una tarima para poder colocar su mesa algo más elevada.

El magistrado llegó a Moncloa a primera hora de la mañana. Y lo hizo a bordo del vehículo oficial que el Ministerio de Justicia puso a su disposición después de que en una de sus últimas resoluciones se quejase de que cuando fue a interrogar a Pedro Sánchez al complejo presidencial los servicios de seguridad le hicieron esperar en el acceso un "tiempo superior al necesario". Un coche en el que ha rechazado que fuera también un agente de policía. "Lo que se solicitó, fue únicamente un vehículo oficial del parque móvil para el desplazamiento de la comisión judicial, con su correspondiente conductor ", dejó por escrito en un auto.

Declaración parada para consultar algo que ya figura en la causa

Ya durante la declaración, en la que el magistrado ha reproducido la testifical del que fuera vicesecretario general de Presidencia, Bolaños se ha desvinculado de la contratación de Cristina Álvarez. Según las fuentes presentes en la misma, ha asegurado que no participó en el nombramiento bajo la lupa, que no conocía a la asesora antes de entrar en Moncloa y que no fue jefe de la misma. En este sentido, aseguró que la competencia en la contratación de estos cargos de confianza depende de una docena de departamentos.

No obstante, ha defendido la designación y ha dicho que se hizo del mismo modo que con las esposas de presidentes del Gobierno anteriores, que contaban no solo con una, sino con varios asistentes. En este sentido, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que el nombramiento y cese de personal eventual serán "libres". "La declaración, como se preveía, ha sido irrelevante", sostienen algunas de las fuentes consultadas.

Durante el interrogatorio se han vivido también situaciones inusuales. Por ejemplo, cuando el juez ha pedido al ministro que especificase quién era en 2018 el responsable que coordinaba a todo el personal de Moncloa. La declaración se ha detenido entonces a la espera de que Bolaños hiciera algunas llamadas. Lo absurdo de todo es que ese nombre ya figura en los documentos que el Gobierno remitió en su día al magistrado instructor.