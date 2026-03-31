La jueza de Catarroja rechaza que Mazón se pueda personar en la causa penal sobre la dana

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha denegado la solicitud de personación en esta causa penal formulada por el expresident de la Generalitat Carlos Mazón, en un escrito en el que reitera que tiene la condición de testigo, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado recogido por EFE.

La jueza entiende que la personación interesada del expresident únicamente podría basarse "en la voluntad de Mazón de reconocer la participación" en los homicidios y lesiones imprudentes, o en el hecho de que al declarar como testigo -aún sin fecha- tiene "la obligación de decir verdad" y estime que eso "implica ineludiblemente la asunción de responsabilidades penales".

Ninguna de estas dos opciones se alega en el escrito presentado por el letrado del expresident, apunta la jueza, a la que tampoco le consta que Mazón esté investigado en otro proceso penal relacionado con este de tal modo que su testifical pudiese perjudicarle.

“La solicitud que formula la representación del señor Carlos Mazón constituye un 'tertium genus' que no existe en el derecho procesal penal español. Citado como testigo, no puede solicitar su personación como investigado. Dicha posibilidad existe en el derecho francés, el denominado ‘testigo asistido’, pero no en España”, señala la magistrada en su auto.

Además, señala que la fundamentación de personación en la causa formulada por el letrado de Mazón cita una serie de preceptos, los artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “que remiten inequívocamente a la condición de investigado”.

Recuerda, asimismo, respecto a su situación procesal, que un reciente auto del Tribunal Superior de Justicia valenciano excluye su responsabilidad “de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante”, y tampoco “aprecia indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa”.

"Ello lleva a que el conocimiento del señor Mazón sobre las decisiones que se iban a adoptando en el Cecopi, o la ausencia de ellas, y el momento en que se adoptaron y su contenido, ha de efectuarse a través de su declaración testifical", apunta.

Sobre lo que suceda en su testifical, la jueza apunta que "no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención, durante la instrucción, de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice para acordar su declaración testifical".

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No obstante, recuerda la instructora, "la decisión de oír como testigo al señor Mazón y de requerirle directamente sus mensajes y factura de llamadas del día 29 de octubre de 2024 está sujeta a la firmeza de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre la exposición razonada", es decir, la petición de la magistrada de que se investigase al expresident.

En resumen, la jueza considera que la petición de personación de Mazón carece de "sustento procesal o fáctico" y rechaza que hasta la fecha se hayan practicado diligencias dirigidas a investigar al expresident.

"A no ser -matiza- que el señor Mazón entienda como tales aquellas que seguían el criterio del auto de 16 de octubre de 2025 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, en el que se acordó la declaración testifical de Maribel Vilaplana -la periodista con la que comió y pasó buena parte de la tarde del 29O-. Eso sería tanto como afirmar que la Audiencia Provincial de Valencia acordó la investigación de Mazón, lo que estoy segura de que su representación legal no desea sugerir en ningún caso", concluye la instructora. Contra este auto cabe recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación en cinco.