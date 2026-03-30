Mazón pide personarse en la causa judicial en la que se investiga la gestión de la dana

El expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha pedido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana personarse en la causa y tener acceso a toda la información contenida en la misma, según informa EFE.

Lo ha hecho en un escrito que ha remitido al juzgado el letrado alicantino Ignacio Gally, al que ha tenido acceso EFE.

Mazón fue invitado a comparecer en calidad de investigado por la jueza instructora hasta en tres ocasiones mientras fue president de la Generalitat, cargo que dejó el pasado 2 de diciembre.

La semana pasada, la jueza de Catarroja acordó su citación -aún sin fecha- como testigo, días después de conocer que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano había rechazado su petición de investigar al todavía diputado autonómico del PP.

En el referido escrito, el decano del Colegio de Abogados de Alicante señala que su cliente "desde el inicio del procedimiento ha mantenido una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas en el seno de la causa, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica".

"Esa posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", añade.

La jueza de la dana cita a declarar como testigo al expresident Carlos Mazón Ver más

Por ello, "hasta este momento no se consideró necesaria la personación voluntaria", pero "tras el auto del TSJCV, y compartiendo plenamente las conclusiones alcanzadas por este órgano respecto de la inexistencia de responsabilidad penal del señor Mazón, es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aun después de la resolución del Tribunal competente".

En ese auto, el pleno de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ valenciano rechazó por unanimidad investigar al expresident por su actuación durante la dana al no apreciar "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos descritos en la exposición elevada por la jueza de Catarroja "revistan carácter de delito".

Los cinco magistrados descartaron así declarar su competencia para abrir una causa penal contra Mazón y basaron su decisión principalmente en que éste no ostentaba la "posición de garante", porque la legislación no le atribuye deberes específicos en la gestión de la emergencia.