La jueza de la dana cita a declarar como testigo al expresident Carlos Mazón

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana en Valencia ha acordado citar como testigo, aún sin fecha, al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, según informa EFE.

La instructora ha tomado esta decisión en un auto notificado este martes a las partes, en el que argumenta que el auto emitido recientemente por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano “excluye” su “responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante".

La jueza se refiere al auto en el que el TSJCV responde a su exposición razonada para solicitar que Mazón –que está aforado al seguir como diputado en Les Corts Valencianes– fuera investigado.

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Según avanza el TSJCV, la jueza señala que el alto tribunal valenciano "no aprecia tampoco indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa” (en el envío del mensaje Es-Alert aquel 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que dejaron 230 víctimas mortales).

De este modo, añade, “no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del Sr. Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical”, concluye.

El auto establece que su declaración testifical y la comunicación a Mazón para que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicas del 29 de octubre de 2024 relacionados con la dana se efectuará una vez que el auto del TSJCV –emitido el pasado 16 de marzo– adquiera firmeza.