La Justicia anula la tasa municipal de basuras de Madrid por defectos en la tramitación

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid y ha declarado la nulidad de pleno derecho de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos, informa EFE.

La resolución de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior analiza el procedimiento de aprobación de la ordenanza y concluye que se produjo una infracción sustancial de las normas que lo rigen, al haberse omitido durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa.

En concreto, no se incorporaron ni publicaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas, documentos que, a juicio de la Sala, resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo.

Según la sentencia, que es susceptible de recurso de casación, la ordenanza fue aprobada en el contexto de la obligación legal impuesta por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que exige a las entidades locales implantar sistemas de financiación basados en el principio de "quien contamina paga".

No obstante, subraya que dicha finalidad no exime del cumplimiento estricto de las garantías procedimentales ni de la obligación de motivar adecuadamente los elementos esenciales de la tasa.

PSOE y Más Madrid señalan a Almeida

En cuanto a las valoraciones, PSOE y Más Madrid han afirmado que la Justicia ha anulado la tasa de basuras porque no era transparente, ni justa ni legal, pero desde el Consistorio han esgrimido que esta nulidad es por temas formales.

Así ha reaccionado el Ejecutivo de José Luis Martínez Almeida tras conocer la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de esta tasa de basuras municipal que, desde el inicio de su aplicación (1 de enero de 2025), el propio alcalde de Madrid calificó de "sanchazo", al ser un impuesto que se debe a las trasposición por parte del Ejecutivo español de la Directiva europea de residuos.

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Según han trasladado a EFE fuentes del Ayuntamiento, los servicios jurídicos municipales están analizando la posibilidad de presentar recurso ya que la sentencia señala que en el estudio económico no se incluyó un anexo elaborado por una empresa, en el que se recogían datos para valorar la generación de residuos en los usos catastrales no residenciales.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Enma López, ha dicho que desde su formación ya se advirtió de que esta tasa "no estaba bien, que faltaba información y que no era transparente", y la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha recordado que el "tasazo de basuras de Almeida era injusto e ilegal", por lo que esta formación lo llevó a los tribunales.

Y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), cree que la sentencia supone un "varapalo judicial" para el Ayuntamiento por omitir, en el proceso de información pública, datos relevantes para la ciudadanía.