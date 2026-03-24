Un juzgado de Getafe investigará si hubo prevaricación en una causa por muertes en residencias

Un juzgado de Getafe admite por primera vez incluir el delito de prevaricación en una investigación por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe nº3 ha admitido parcialmente una ampliación de denuncia en la que el PSOE ponía sobre la mesa dicho tipo penal en relación con la emisión por parte de las autoridades regionales de los llamados Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre. Una causa en la que están siendo investigados el ex director general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur y su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo.

Los socialistas pusieron sobre la mesa en su escrito el artículo 404 del Código Penal: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años". Un tipo penal que sumaban, de esta manera, al delito de discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria sobre el que están girando, en estos momentos, todas las causas abiertas por muertes en los geríatricos.

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En su auto, fechado el pasado jueves y al que ha tenido acceso este diario, el magistrado expone que "la investigación general del delito de prevaricación" que se pretende en relación con las órdenes que se dieron respecto a la no derivación de personas con discapacidad o enfermos a los hospitales o con la medicalización que nunca llegó de los geriátricos "excede claramente de la competencia" del tribunal. No obstante, completa, sí tiene cabida respecto del municipio del sur de Madrid en el que se ubicaba la residencia en la que vivía la persona fallecida: "[La ampliación de la denuncia] puede solo admitirse respecto del posible delito de prevaricación con orden directa en Getafe".

"Se admite parcialmente la ampliación de la denuncia formulada en cuanto se refiere a la prevaricación del investigado Carlos Mur de Viu en relación a la orden que hubiera transmitido al Hospital de Getafe y Residencia Geriátrica Los Ángeles y a la participación que en ello hubiera tenido el otro investigado Francisco Javier Martínez Peromingo", completa el magistrado.

El caso gira en torno al fallecimiento de Petra Gadea, de 88 años. Murió tan sólo seis días después de presentar los primeros síntomas de covid. Lo hizo en la residencia Los Ángeles de Getafe (Madrid) y sin posibilidad de ser trasladada al hospital. "Me reconocieron por teléfono que no lo hacían porque lo tenían prohibido. Me llegaron a decir que no iba a ir ninguna ambulancia, pero yo no entendía nada. No sabía qué hacer. Cuando me llamaron y me dijeron que había fallecido, empezó un duelo que todavía no ha acabado", recordaba hace algunos meses a este periódico su hija Maite.