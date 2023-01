Podemos propone crear una renta garantizada de entre 700 a 1.400 euros al mes desde los 18 años

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha lanzado este sábado en Madrid una de las principales propuestas de la formación para el nuevo ciclo electoral, como es el despliegue de una renta garantizada de entre 700 y 1.400 euros mensuales desde los 18 años. Según han explicado a Europa Press fuentes de Podemos, Belarra defiende que esta nueva prestación por la que apuesta Podemos debe "trascender" el actual Ingreso Mínimo Vital (IMV), con una cuantía notablemente superior a la actual ayuda para así "acabar con la pobreza y reducir las situaciones de desigualdad" en España.

Los cálculos que maneja la formación es que la prestación base alcanzaría a 2,4 millones de hogares, es decir, a 6 millones de personas como beneficiarios. Se trata de una propuesta icónica de la formación que busca garantizar "un suelo de ingresos a toda la ciudadanía de forma ágil ante situaciones de escasez de ingresos" y que ya trasladó en 2019. Entonces, el planteamiento de Podemos hace cuatro años se movía entre 600 y 1.200 euros, pero ahora Belarra eleva ese importe tanto en el tramo mínimo como en el máximo.

Así, la ministra ha presentado públicamente la actualización de esta medida, que se incluirá en el programa marco para las elecciones municipales y que abanderarán también para las generales, en un acto con el secretario de Estado de Derecho Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, y la candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto.

Durante el acto, Belarra ha defendido su viabilidad para la próxima legislatura porque se financiaría con una reforma fiscal a las grandes rentas, porque no es decente que haya gente pobre en el país mientras que la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, "nada en billetes de 500 euros" o su homólogo en el grupo ACS, Florentino Pérez, se hace "más rico".

"No es decente que haya gente como Ana Patricia Botín que nada en billetes de 500 euros cuando hay gente que duermen en la calle; no es decente que Florentino Pérez sea más rico cuando hay mujeres que no se pueden ir de sus casa de su maltratador por no tener independencia económica; no es decente que Juan Roig (Mercadona) gane millones cuando hay gente que no puede llenar la nevera por el alto precio de alimentos. Esto tiene solución y se llama renta garantizada y reforma fiscal ambiciosa", ha criticado.

Concretamente, la titular de Derechos Sociales ha explicado que esta renta quiere superar el marco del Ingreso Mínimo Vital (IMV), un avance que "peleó" Podemos pero que no es suficiente porque se ha "convertido en un laberinto burocrático". Las citadas fuentes detallan que dicha renta garantizada sería de 700 euros para una única persona, mientras que un hogar con dos adultos y dos niños percibirían ese tope de 1.400 euros mensuales.

Además, los morados apuestan por la sencillez para su tramitación y recepción por parte de los beneficiarios. Para ello, plantea que se pueda solicitar desde los 18 años si se ingresa menos de 2.100 eros en los tres meses anteriores. De esta forma, el objetivo de Podemos es que sea una medida "ágil capaz de atender situaciones urgentes".

Complemento para empleados con empleo parcial

También concibe esta renta garantizada como un apoyo a los trabajadores, pues se concibe también como un incentivo que se añadiría al salario de empleados con menos ingresos. Por ejemplo, el planteamiento de Podemos es que una persona sola que se encuentre con empleo parcial y con un salario medio de 600 euros, seguiría percibiendo 400 euros de la renta garantizada, con lo que sus ingresos totales serían de 1.000 euros.

A su vez, la idea de Podemos es que favorezca especialmente a la autonomía de jóvenes y mujeres, dado que el pago de la renta correspondiente a un hogar se dividirá entre todos los adultos por igual, en lugar de asignarse sólo a un titular. Otro enfoque de esta prestación es que sirva como un complemento a la infancia, dado que cada menor de 18 años se entregarán 100 euros adicionales.

Ya en 2019, el propio Álvarez explicó en una entrevista con Europa Press que una renta básica garantizada de entre 600 y 1.200 euros tendría un coste de entre 10.000 y 12.000 millones de euros. Y para poder hacer frente a estos pagos, proponía medidas fiscales para financiarlo como un impuesto a los grandes fortunas de entre el 2 y el 3%. Precisamente a finales del año pasado entraron en vigor los nuevos impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas, entidades financieras y grandes fortunas, lo que permitirá gravar ya el ejercicio 2022 y empezar a recaudar en 2023.

Podemos va a seguir gobernando la próxima legislatura con "más fuerza"

Durante su intervención, la líder de Podemos ha denunciado que, desde la investidura del Ejecutivo de coalición, una élite "judicial, política y económica" ha desplegado "todos sus recursos" para impedirles gobernar, con incluso un "golpe blando" a la democracia por parte del ala conservadora del Tribunal Constitucional, ahora "por fin renovado".

Por tanto y al grito de "sí se puede" por parte de los asistentes, Belarra ha prometido que Podemos va a seguir gobernando la próxima legislatura e incluso con "más fuerza", dado que hasta ahora el PSOE ha puesto una "retahíla de excusas" a los avances como el tope del gas o la Ley Trans, alegando primero que eran "imposibles", que no daban "seguridad jurídica" o que "Europa no dejaba" para luego ser asumidos por su socio.

En este punto, ha lanzado que esto ocurre porque el PSOE es una fuerza "conservadora", no desde el sentido "peyorativo", dentro del plano progresista, que solo quiere pequeños cambios en el país y "no quiere enfrentarse a quienes mandan sin presentarse a las elecciones". Mientras, los tres años de mandato han demostrado que Podemos impulsa las políticas "valientes y ambiciosas" en la coalición.

Ante esa deriva, Belarra ha subrayado que Podemos protagoniza los principales avances y, por tanto, presentan una renta garantizada con un enfoque que garantizaría su recepción "rápida" para acabar con la pobreza, porque su objetivo de futuro es que sea "universal".

También ha avanzado, ante posibles detractores de esta ayuda, que el "fraude" en España está en los ricos, que "no pagan los impuestos" que deberían, y que la renta garantizada se dirige a amplios sectores populares humildes, la gente que "solo hereda deudas", con "un curro precario" o que monta "un negocio y le va mal". En definitiva, blindar que todo el mundo tenga "derecho de poder caerse y levantarse".