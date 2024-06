Madrid Orgullo presenta su programación: "No somos billetes, banderas, carteles o impacto económico"

El coordinador de la organización MADO Madrid Orgullo, Juan Carlos Alonso, ha reivindicado durante la presentación de la programación oficial de la edición de 2024 que las personas pertenecientes al colectivo LGTBI no son "billetes, banderas, carteles o impacto económico" para después agregar que los "estereotipos" sobre el colectivo muestran una visión "muy sesgada", informa Europa Press.

"Me voy a referir a los que formamos el colectivo: los estereotipos, las lentejuelas, el confeti, los tacones, la fiesta... Muestran una visión muy sesgada. No siempre es fiesta, no siempre es luz, fuegos y plumas. Hay veces que cuesta mucho, demasiado. Pensemos en el diferente, en el que se siente acosado, perseguido, aislado. Reflexionemos sobre las enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad o el estrés. No somos billetes, banderas, carteles, impacto económico, no somos interés turístico", ha reiterado Alonso en presencia del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez, que también ha acudido a la presentación.

En esta edición de Orgullo Madrid, que tiene como acto central la manifestación estatal el próximo sábado 6 de julio bajo el lema 'Educación, derechos y paz: orgullo que transforma', la organización MADO ha incluido, por primera vez, a un país invitado que en esta ocasión se trata de Colombia.

"Es la manifestación en la que todos los colectivos del Estado español participan y hacemos nuestras reivindicaciones, nuestras luchas y civilizamos la diversidad del colectivo en un ambiente de celebraciones. No hay celebración sin manifestación ni manifestación sin celebración", ha agregado Alonso.

La programación comienza este viernes 28 de junio con el concierto que organiza RTVE 'Lo que soy', que contará con artistas como Alberto Miss Cafeína, María Pelaez, Jedet o Falete, en el Teatro Monumental. Además, el pregón del Orgullo que tendrá lugar el 3 de julio contará con los concursantes de la última edición del programa Operación Triunfo Juanjo Bona, Martín Irrutia, Violeta Hódar y Chiara Oliver, como pregoneros.

Entre otras fechas destacadas, MADO ha anunciado que la popular carrera de tacones tendrá lugar el jueves 4 de julio; el 5 de julio habrá una conferencia de derechos humanos de la mano de Madrid Summit 2024.

La fiesta del Orgullo tendrá como principales escenarios la Puerta del Sol; la Plaza de Pedro Zerolo; Plaza de España y Plaza del Rey, con numerosos conciertos como el miércoles 3 al sábado 6 de julio, como los sonidos urbanos de La Zowi, Recycled J, Villano Antillano o la voz de Diana Navarro, entre muchos otros artistas.

"En lo laboral seguimos siendo invisibles"

Durante la presentación del Orgullo 2024 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI, Uge Sangil, ha celebrado la firma del acuerdo contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con CCOO, UGT, CEPYME y la CEOE, que ha tenido lugar este miércoles.

"Es un avance para nuestro país y va a ser referente a nivel internacional. Porque nuestra vida en el espacio laboral también importa. Y es uno de los espacios donde más violencia sufrimos, donde más en el armario estamos. Seguimos siendo invisibles en nuestro propio trabajo porque seguimos teniendo miedo. Hace un año que la Ley LGTBI trans se está implementando. Aplaudamos los derechos conseguidos y defendámoslos de los discursos de hoy, hay una crisis política no se corta en insultarnos, en quitar los derechos, en retirar los derechos", ha afeado Sangil para luego recriminar a la Asamblea de Madrid que haya "recortado las dos leyes LGTBI de 2016" y celebrar la denuncia interpuesta por el Ministerio de Igualdad por "inconstitucionalidad".

Así, ha asegurado que la Asamblea de Madrid va "en contra" de los derechos humanos y de las vidas de las personas LGTBI y ha criticado que en el cartel del Orgullo de Madrid, realizado por el Ayuntamiento de la capital, se muestren preservativos cuando Almeida "no ha firmado la Declaración de Sevilla" para trabajar la reducción del VIH. "Señor Almeida, vaya a firmar la Declaración de Sevilla. Somos más que un condón, un tapón o una copa", ha concluido.

El Ayuntamiento ha destinado 500.000 euros al programa

Según ha explicado Fernández Sánchez, el Ayuntamiento de Madrid ha destinado 500.000 euros al programa de Madrid Orgullo y en ese sentido ha querido poner el foco sobre las personas mayores que pertenecen al colectivo LGTBIQ+.

"Si hoy estamos aquí es gracias a ellos. Estas personas tienen que luchar por su educación sexual y su edad. Hay que trabajar en el ámbito de las personas mayores LGTBI. Existen muchas razones para luchar por el Orgullo porque hay en muchos países en los que ser LGTBI aún te cuesta la cárcel", ha remarcado para después pedir que no se identifique al Orgullo ni a la identidad con una ideología política.