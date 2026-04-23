Mañueco elude hablar de 'prioridad nacional': "Lo explicaremos cuando llegue el momento"

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha eludido pronunciarse este jueves sobre el concepto de la 'prioridad nacional' que PP y Vox han introducido en sus pactos de Extremadura y Aragón y se ha remitido al posible acuerdo en el que trabajan con Vox para "cuando se concrete y se firme".

"Lo explicaremos, no se preocupen ustedes, con todo detalle", ha añadido Mañueco en declaraciones a los medios de comunicación en el municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros, donde ha participado en actos conmemorativos del Día de Castilla y León.

Mañueco ha asegurado que trabajarán "en los próximos días y las próximas semanas" con "intensidad" y "tranquilidad" para "tener un proyecto de futuro para Castilla y León", en referencia a los contactos con Vox para suscribir ese posible pacto, como ya ha suscrito el PP en Extremadura y Aragón.

Esa apelación al proyecto de futuro es lo que Mañueco considera "imprescindible, más allá de cualquier consideración o medida puntual", que ha asegurado explicarán "cuando llegue el momento".

El presidente autonómico en funciones ha confirmado que mañana acudirá a Mérida para asistir a la toma de posesión de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura y que hará lo mismo la próxima semana, en el caso de Jorge Azcón como presidente aragonés, quien ayer anunció su acuerdo con Vox.

A ambos les ha felicitado por alcanzar esos pactos, que quiere también para Castilla y León como "proyecto estable" para la Comunidad.