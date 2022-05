Los médicos madrileños cumplen una semana de huelga: "Prolongarlo no beneficia a nadie"

Los médicos no fijos de los hospitales públicos madrileños cumplen este martes la primera semana de huelga por la "alta temporalidad" en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) apelando a la voluntad de la Consejería de Sanidad para sentarse con el comité de huelga y buscar una solución que acabe con un parón "que no beneficia a nadie".

La huelga indefinida que afecta al personal fijo facultativo estatutario, laboral y funcionario que presta servicio en los hospitales del Sermas arrancó el pasado martes, día 10, y el comité de huelga ya ha trasladado su intención de no ponerle fin hasta lograr la máxima estabilización de plazas, en el marco de la Ley 20/2021 de disminución de la temporalidad, que tiene por objetivo reducir la temporalidad estructural por debajo del 8%.

"Hoy se cumplen siete días de la huelga indefinida de médicos y facultativos del ámbito de hospitalaria de la Comunidad de Madrid; una huelga que nunca debiera de haberse llegado a producir ya que las reivindicaciones de estos médicos y facultativos son tan legítimas y llenas de justicia que su situación debería haberse solucionado con anterioridad", ha señalado a Europa Press la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.

El sindicato médico Amyts, convocante de la huelga indefinida junto a las a la Plataforma Médicos y FEA No Fijos de Madrid-MUD y SomosUrgencias SomosUNO, rechazó la semana pasada el acuerdo para la convocatoria por la modalidad de concurso de méritos de 9.577 plazas de las distintas categorías profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), de las que 1.600 corresponden a médicos.

El acuerdo salió adelante el pasado martes en la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que están representada la Consejería y cinco organizaciones sindicales (CC.OO., UGT, Satse, CSIT Unión Profesional y el mencionado Amyts). Según el sindicato médico, las plazas ofertadas son insuficientes y las de médicos y facultativos deberían llegar a las 3.000.

"La Consejería de Sanidad no ha escuchado a estos profesionales que están legítimamente enfadados por cómo se les ha tratado, con temporalidades que en ocasiones superan los 15 y los 20 años. Están dolidos porque a pesar de haber llegado a la huelga, con las repercusiones que esto tiene para los pacientes, porque una huelga no gusta a nadie y menos a los médicos, la Consejería ni siquiera se ha dignado a llamar al comité de huelga", ha lamentado la responsable de Amyts.

En este sentido, los convocantes han reiterado la petición para paralizar las 3.247 plazas de facultativos de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de los años 2018-2019 que se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en diciembre de 2021, antes de que se aprobara definitivamente la Ley de Temporalidad 20/2021. No obstante, la Abogacía de la Comunidad determinó recientemente en un informe que se debe continuar con el proceso de las OPE en Sermas.

"Aunque la Consejería se parapeta en que no puede haber ninguna solución porque se están ateniendo a la legalidad, es lo mismo que decían a principios de marzo y han mejorado las plazas y aún hay un enorme pool de plazas de temporales que para Europa sin lugar a dudas son temporales aunque para la Administración no lo sean por no considerarlas estructurales y esto requiere únicamente meterlos en plantilla tras un acuerdo con Hacienda de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha indicado.

Nueva concentración de protesta este martes

Ante la falta de avance, desde el comité de huelga han reafirmado que los 'temporeros' del consejero Enrique Ruiz Escudero, nombre con el que se autodenominan para denunciar la alta temporalidad que sufren, continuarán con los actos para denunciar la 'muerte' de una generación de especialistas perdida.

En este caso, además de las concentraciones que todos los días se llevan a cabo a las puertas de los centros hospitalarios públicos, tendrá lugar una concentración ante la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del Sermas, ubicada en el número 6 de la calle Sagasta, entre las 11 y las 12 horas.

"El ánimo es de enfado pero también de resistir y continuar adelante porque realmente lo que piden es de recibo", ha asegurado la secretaria general de Amyts, que ha vuelto a realizar una llamada al departamento de Enrique Ruiz Escudero para sentarse con el comité de huelga a negociar.

"Esperamos que esto no se prolongue porque esto no conviene a nadie, ni a los pacientes ni al sistema, pero tampoco pueden sentarse y seguir aguantando la temporalidad", ha subrayado Ángela Hernández. Frente a ello, la Consejería de Sanidad ha reiterado que persigue el mismo objetivo que los convocantes, es decir, lograr reducir la temporalidad al máximo posible, con un acuerdo que contempla una fijeza del 83% en dos años.

Finalmente, desde el comité de huelga han avanzado la creación de una 'caja de resistencia' para "aquellos médicos y facultativos que se encuentren en una situación en la que no pueden seguir la huelga por motivos económicos puedan ser ayudados para seguir la huelga o los propios ciudadanos que quieran ayudar".