El monumento a las víctimas del covid en Galicia que anunció Feijóo y que nunca se hizo

El 4 de marzo de 2020 el Sergas (Servicio Gallego de Salud) anunció el primer caso de covid en Galicia. Llegaba una pandemia que costaría la vida a cientos de personas, para las que año y medio más tarde, el 13 de octubre de 2021, el presidente Alberto Núñez Feijóo anunció un monumento. En su último debate de política general aseguraba que tenía "la intención de alzar un monumento de memoria que nos permita tener siempre presentes a los fallecidos" por el covid. Sin embargo, aquel anuncio nunca pasó de las palabras y su gobierno ni siquiera inició la tramitación de la promesa.

Así lo confirma oficialmente el actual Gobierno gallego, que asegura, en respuesta a una petición de acceso a la documentación formulada por Praza.gal al amparo de la Ley de Transparencia, que "no existe el expediente administrativo" correspondiente. Una respuesta con la que desmiente otra previa dada hace un año por la Consellería de Sanidad que había asegurado que se habían valorado "distintas alternativas, formatos y lugar" pero que se había aplazado su concreción por la llegada de nuevas olas de la pandemia.

Según había dicho Feijóo, como uno de los grandes anuncios de aquel discurso [aquí el texto íntegro] en el Parlamento, su intención era “alzar un monumento de memoria que nos permita tener siempre presentes a los fallecidos, sea homenaje a todos los que trabajaron en el control de la pandemia, reconozca el éxito del proceso de vacunación y el comportamiento de nuestra gente y que, en definitiva, sirva de recuerdo para las próximas generaciones de lo que ocurrió, y también de ejemplo por como respondemos”.

Un año después de esa promesa, en octubre de 2022 este diario preguntó a la Consellería de Sanidad por su concreción y la respuesta obtenida fue que “tras valorar distintas alternativas, formatos y lugar, llegaron dos olas más de covid "lo que "obligó a ralentizar el proyecto, por lo que el proyecto se retomó y esperamos dar cuenta del mismo”.

Pero siguió pasando el tiempo sin que el monumento apareciese por ningún lado y el pasado octubre, dos años después de la promesa, Praza.gal volvió a preguntar por ella, esta vez directamente a los servicios de comunicación de la Presidencia de la Xunta, sin obtener ninguna respuesta. Tampoco el presidente Rueda mencionó la cuestión en el siguiente debate de política general, el primero con él como presidente. Así que este diario le formuló directamente la pregunta y su respuesta, en contra de lo que decía un año antes Sanidad, fue que "no hay previsión de ejecución por lo menos durante el año 2024". "No digo que se rechace, pero desde luego el año que viene no hay previsión de hacer ese monumento, lo cual no quiere decir en absoluto que haya una desconsideración a las víctimas", decía el presidente.

Ante esta situación Praza.gal decidió averiguar si en algún momento hubo algo más que una simple promesa verbal incumplida del presidente Feijóo y presentó, al amparo de la Ley de Transparencia, una petición de acceso "al expediente administrativo que abriese cualquier departamento de la Xunta" relativo al anuncio del debate de política general de 2021. La petición fue formulada a la Presidencia de la Xunta, por ser la promesa lanzada por el presidente Feijóo, pero ese departamento la derivó a la Vicepresidencia Primera y la respuesta emitida ahora es firmada por la secretaria general de ese departamento, la ex-conselleira Elena Muñoz.

En esa resolución oficial la Xunta comienza recordando que el 13 de junio de 2020 la Xunta organizó un homenaje a las víctimas en Santiago. Después, el 24 de julio de aquel mismo 2020 las Medallas de Galicia reconocían a los profesionales de la sanidad gallega implicados en la atención de la pandemia. Y un año más tarde, el 24 de julio de 2021, las mismas Medallas de Galicia reconocían a las personas implicadas en el dispositivo de vacunación.

Sobre el monumento, la Xunta dice, como argumentó Rueda hace cuatro meses, que no hay una partida presupuestaria para este 2024 dedicada a tal fin. Y finalmente acaba resolviendo que no pode dar respuesta a la petición de transparencia de acceso a la tramitación que tuviese la promesa de Feijóo "por falta de objeto, ya que no existe el expediente administrativo al que hace referencia" la petición.

