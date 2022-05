COMsec, la mensajería interna del Gobierno: más segura que WhatsApp o Telegram pero una incógnita ante 'Pegasus'

Es conocido como COMsec y está instalado en el móvil de todos los ministros y del presidente del Gobierno. Como Whatsapp o Telegram, se trata de un sistema de mensajería instantánea con varias peculiaridades: es más robusto desde el punto de vista de la seguridad, está personalizado para las necesidades de la administración pública y, a diferencia del resto de aplicaciones de este tipo, no cede datos a terceros. De hecho, COMsec es el único sistema español de mensajería que ha recibido la certificación de seguridad de organismos como el Centro Criptológico Nacional o la OTAN, además de haber obtenido la máxima calificación por parte del CNI.

Su desarrollador es el gigante tecnológico español Indra, que comercializa este sistema en nuestro país para unos 17.000 clientes. Y los hay de todo tipo. Es habitual su uso en altas administraciones del Estado por razones de seguridad, pero también en los Consejos de Administración de algunas de las empresas más importantes, como es el caso de Telefónica. Eso sí, a pesar de considerarse un programa especialmente seguro, no es absolutamente invulnerable.

De hecho, no hay certezas de que COMsec sea resistente a sistemas de espionaje tan sofisticados como el ya famoso 'Pegasus', un malware muy desarrollado y diseñado específicamente para no dejar prácticamente rastro. Por el momento, no se han realizado análisis concluyentes que demuestren que los mensajes enviados entre miembros del Gobierno infectados con 'Pegasus' estén a salvo de un seguimiento externo. Lo que se sabe de ese sistema de espionaje es que, en la práctica, lo que consigue es que un agente externo monitorice los terminales a su antojo haciendo uso de todas y cada una de sus funciones, incluyendo aplicaciones, archivos o herramientas como la cámara y el micrófono. Es una incógnita hasta la fecha si la información generada con el uso de COMsec queda protegida de intrusiones de ese tipo.

Un uso limitado

En cualquier caso, varios ministros y exministros reconocen que, aunque el uso de esta aplicación es habitual, sus comunicaciones por esta vía no son generalizadas. "Yo la uso para enviar archivos de audio, por ejemplo, porque me da mayor seguridad. Pero reconozco que no es mi canal exclusivo de comunicación con otros ministros, seguramente por falta de hábito", explica un ministro. Otro miembro del Consejo de Ministros dice que también lo usa para comunicarse "con compañeros de otros departamentos y para el envío de algún archivo", pero también admite que usa indistintamente Whatsapp o Telegram. "Ten en cuenta que ese sistema solo lo tenemos restringido para comunicaciones con ministros o con el presidente. Si tengo que contactar con alguien de mi gabinete o del departamento de prensa tengo que usar los otros sistemas y, a menudo, por comodidad, sigues usando ese y no abres COMsec. Pero vamos, que tal y como están las cosas ya no tenemos garantía absoluta de seguridad con nada", concluye.

Según la web de Indra, COMsec ofrece comunicaciones cifradas extremo a extremo en multiconferencias y videollamadas, salas de comunicaciones seguras, mensajería instantánea y envío de ficheros. Es utilizable desde cualquier lugar del mundo con un "inmejorable funcionamiento con poca cobertura o con redes saturadas y posibilita "llamadas protegidas fuera del entorno securizado a/desde teléfonos móviles y fijos gracias a un servidor de telefonía unificada".