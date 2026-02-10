La Mesa del Congreso ratifica que no procede indemnizar a Ábalos

La Mesa del Congreso de los Diputados ha desestimado este martes la petición de indemnización solicitada por el exdiputado y exdirigente socialista José Luis Ábalos al encontrarse suspendido de sus derechos y obligaciones al renunciar al acta, según informa EFE.

Según han informado fuentes parlamentarias, la decisión se ha tomado atendiendo el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que consideran que no procede dicha indemnización, que en su caso rondaría los 52.000 euros.

Ábalos, en prisión por su presunta implicación en el caso Koldo, había pedido a la Mesa del Congreso que se le indemnizara tras dejar su escaño.

Los letrados del Congreso señalan en su informe que el que fuera ministro de Transportes se encontraba suspendido de sus derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de diputado en el momento de renunciar al acta de diputado. En este sentido, recuerdan que ninguno de los miembros de la Cámara que fueron suspendidos en el pasado recibió la indemnización de pensiones parlamentarias.

Destacan además que la Mesa del Congreso ha venido considerando que los acuerdos de suspensión de diputados adoptados abarcaban la totalidad de los citados derechos y prerrogativas, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad.

La indemnización por cese, añaden los letrados, tiene por objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta, por parte de los parlamentarios, a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario.

De ahí, subrayan, que la misma sea incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso. Ese es el motivo por el que, en el pasado, dos exparlamentarios perdieron la indemnización por cese como consecuencia de sobrevenir una situación de incompatibilidad por percepción de pensión pública, recuerdan.

Por último, apuntan que Ábalos no ha declarado que no vaya a percibir ningún otro ingreso durante el tiempo en el que, en su caso, recibiera la indemnización como exparlamentario. De hecho, los letrados señalan que el exministro ha indicado que tiene la intención de acceder a la jubilación y remarcan que la pensión de jubilación es "expresamente incompatible" con el reconocimiento de la indemnización.