Miguel Ángel Rodríguez evita a empujones que una periodista de laSexta pregunte a Ayuso

El jefe de gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, se ha encarado a empujones con la periodista de laSexta Andrea Ropero para evitar que la cadena formulase una pregunta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. El que fuera asesor de la líder madrileña ha empujado a la periodista cuando interpelaba a Ayuso, durante la toma de posesión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, este martes.

La reportera de El Intermedio trataba de preguntar a Ayuso si asistía a la toma de posesión en calidad de "presidenta de la comunidad o como suplente del señor Feijóo" y si echaba de menos al líder de su partido. Tras la negativa de Ayuso a contestar, Miguel Ángel Rodríguez ha intervenido a empujones contra la periodista. Ropero se ha dirigido entonces al jefe de gabinete: "No voy a tolerar que usted me empuje. No debe tratar así a la prensa".

Rodríguez abandona los pasillos tras insistir en que no es lugar para la prensa y negando la agresión: "Solo le he tocado el brazo". Dirigentes políticos como Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, o Pablo Perpinyà, coportavoz de Más Madrid, han condenado en redes sociales la conducta del conservador.

Este impresentable es el jefe de gabinete de Ayuso.



No están acostumbrados a que los periodistas no les bailen el agua, y eso que se dejan dinerales para tenerles callados.



Un abrazo @andrearopero! pic.twitter.com/U7XBZ0BVC0 — Carolina Alonso (@Carolalon1) 19 de abril de 2022