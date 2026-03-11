El Ministerio de Justicia y la Fiscalía acuerdan la convocatoria de 200 nuevas plazas para fiscales

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han acordado este miércoles la creación de 200 nuevas plazas de fiscales, una reivindicación histórica de la carrera fiscal, que se suma a las 500 plazas para jueces y magistrados anunciadas hace unas semanas, según recoge EFE.

Así lo ha avanzado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Justicia tras mantener una reunión con la Fiscala General del Estado, Teresa Peramato.

El Gobierno va a aprobar, a petición de la Fiscalía, un real decreto para crear 200 nuevas plazas en la carrera fiscal del país, "el mayor numero nunca creado" y que pondrá solución a uno de los déficit que tiene la Justicia en España, según ha destacado Bolaños.

El titular de Justicia ha recordado que hace unas semanas el Gobierno ya anunció la creación de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados, 375 por oposición y 125 por el cuarto turno. "De esta manera, vamos a convocar en este año una macroconvocatoria de oposición de jueces, magistrados y fiscales en nuestro país, una oposición a la carrera fiscal y judicial, una macroconvocatoria con 700 plazas", ha destacado.

Y ha insistido en que "nunca en la historia de la democracia se ha hecho nada ni parecido" y que esto es posible gracias a la Ley de eficiencia de la Justicia, porque -ha detallado- con el modelo anterior obligaba que cuando se creaba una nueva plaza de juez, había que crear un juzgado unipersonal, con un coste de medio millón de euros, mientras que ahora con los tribunales de instancia el coste es de 100.000 euros.