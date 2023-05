Mónica García: "Ayuso no se puede agarrar a su gestión y tira del voto más populista, fanático y trumpista"

Dos años después de que Mónica García (Madrid, 1974) se erigiera como la líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, vuelve a una nueva cita con las urnas. García no da por perdida las opciones de la izquierda en la región pese a que las encuestas pronostican una clara victoria de la actual presidenta y asegura que su contrincante "manosea a las víctimas del terrorismo para no tener que hablar de Madrid" durante la campaña electoral. A falta de cinco días para la cita con las urnas, la candidata de Más Madrid atiende a infoLibre y asegura que "puede haber un vuelco progresista" el próximo 28M si consigue convencer al "millón de manifestantes" que salieron en defensa de la sanidad pública hace solo unos meses.

Estamos en la recta final de la campaña. ¿Cómo ve las opciones de la izquierda en esta última semana?

Esta última semana es crucial, desde Más Madrid no damos por perdida la comunidad. Vamos a pelear hasta el final para que haya una alternativa real, solvente y rigurosa que dé un vuelco a esta región después de 28 años de gobierno del Partido Popular y de estos cuatro años nefastos de la señora Ayuso. Nos merecemos soñar con el mejor Madrid que nos podamos imaginar y eso debe llegar de la mano de un gobierno progresista. Yo quiero comprometerme a liderar ese gobierno progresista, el primero del siglo XXI.

Dice que no da por perdida la Comunidad de Madrid, pese a que las encuestas pronostican una mayoría clara de Isabel Díaz Ayuso. ¿No se las acaba de creer?

La señora Ayuso y el PP hace tiempo que han tocado techo. No pueden hablar de Madrid porque no tienen nada que ofrecer. De hecho, está tan desgastada que tiene que tirar de clásicos infames del PP para poder tener algún titular o algo de protagonismo en esta campaña, la más antimadrileña que ha hecho el partido del Gobierno. Estamos un poquito cansados de esa política tóxica, que utiliza la confianza de los madrileños como moneda de cambio. En este caso para una segunda vuelta, supongo que con el señor Feijóo, para disputar Génova 13.

Es cierto que la presidenta madrileña no habla apenas de su gestión, pero sí acapara muchos debates a nivel nacional. ¿Cómo se combate desde la oposición para que no sea todo Ayuso, Ayuso y Ayuso?

Hablando de Madrid, Madrid y Madrid. Hablando de los pediatras, de los psicólogos, de la vivienda, del coche, de la Cañada Real, de las residencias de mayores, de las expectativas del futuro de la industria, de la investigación, de la ciencia, de la transición ecológica… de todo aquello de lo que debería hablar la política. Estamos cansados de titulares vacuos, de polémicas y artificios de una presidenta que tiene que tirar del comodín, del manoseo de las víctimas del terrorismo para no tener que hablar de Madrid.

Hay unos pocos privilegiados que están viviendo por encima de sus posibilidades porque el Gobierno supedita todo el talento de la Comunidad de Madrid a esos pocos. Eso hace que el resto vivamos por debajo de nuestras posibilidades, teniendo los peores servicios públicos, estando a la cola en sanidad, en educación, en universidad, en industria, en políticas sociales y en todo lo que deberíamos ahora mismo ser punteros. Tenemos a una presidenta que, frente a los retos que nos ofrece el siglo XXI, como puede ser la transición ecológica, nos toma el pelo y dice que tenemos que poner una plantita en nuestra casa.

Ante la disyuntiva de tener a Isabel Díaz Ayuso con mayoría absoluta o que dependa de Vox, ¿qué preferiría?

No tenerla ni sola ni con Vox, la queremos fuera de la Puerta del Sol. Estamos disputando el Gobierno de la Comunidad de Madrid y queremos ganar a lo grande. No queremos que haya nunca más una Consejería de Sanidad en manos del PP y tampoco queremos una Consejería de Educación en manos de Vox. Merecemos un cambio y no conformarnos con lo malo conocido, sino imaginarnos lo bueno por conocer. Queremos tener ese millón de votos para hacer que la señora Ayuso haga las maletas y que no gane ni por un poquito ni por un muchito, que se vaya.

¿Con un millón de votos desalojarían a Isabel Díaz Ayuso de la puerta del sol?

Sí, es el mismo millón de personas que salieron a la calle para defender su sanidad pública, es casi el mismo millón de personas que viven en exclusión social severa en la comunidad más rica de toda España y la más desigual. Es el millón de personas que ahora mismo no tiene médico asignado por la Comunidad de Madrid y necesitamos cada átomo progresista para darle un vuelco a esta comunidad. A nosotros se nos dan bien las campañas porque tenemos mucho que demostrar. Tenemos el trabajo hecho y en esta final hay dos opciones, el Partido Popular o Más Madrid. Tenemos que elegir en las urnas si queremos sanidad o queremos a la señora Ayuso.

Una de las críticas que se le han hecho a la presidenta madrileña en esta campaña es que ante situaciones difíciles no sabe cómo responder, incluso que hay otros detrás de ella guiándola con un pinganillo. ¿Coincide?

Ahora mismo la señora Ayuso tiene un discurso que es absolutamente ininteligible, incluso para cualquier votante conservador que esté pensando en su comunidad. No hay nada sensato a lo que se pueda agarrar y por eso tira del voto más populista, más fanático, este estilo trumpista cañí que nos ha traído. Por otro lado, hay una manera de entender la política como una herramienta transformadora al servicio de la gente. Cuesta pensar que eso se pueda aplicar en Madrid después de 28 años de parque temático con alfombras rojas para milmillonarios, fondos buitre, casas de apuestas, cocinas fantasma, todo aquello que nos está complicando la vida y el futuro. A la señora Ayuso se le han visto las costuras y en ese discurso ininteligible está poniendo de manifiesto que ella necesita polarizar, necesita romper el tejido de convivencia para poder sacar la cabeza en campaña. Ayuso sería incapaz de llenar ni un solo titular hablando de su gestión y de sus competencias.

¿Pero son ideas que expresa por sí misma o le teledirigen otros como su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez? ¿Cree que hay una parte de la izquierda que menosprecia a la presidenta madrileña e incluso que a veces es machista?

Ella tiene un discurso que apela a la parte más fanática, al miedo, a la confrontación, la polarización. En definitiva, a la parte más intolerante de una sociedad. Creo que ella se vale solita para hacer ese discurso trumpista que es tóxico para la política porque, de alguna manera, nos está robando la idea de que la política es útil. Ese alejamiento de la gente de la política es algo programado y sistemático que tienen las derechas para que el ciudadano se desincentive y se desinvolucre de su futuro. Ella misma lo ha dicho, tiene su propio PP, su república independiente. Es un concepto muy soberbio y arrogante de la política.

La vivienda es una de las principales preocupaciones de los madrileños ¿vive de alquiler o en propiedad? ¿Tiene hipoteca?

Vivo de propiedad, pero no pago hipoteca porque vivo en el piso de mi marido.

¿Cuál ha sido su peor y su mejor momento en política?

El peor, el coste personal. Los ataques personales son completamente innecesarios e intoxican la democracia. Cuando alguien decide dar un paso adelante en política no puede tener un coste tan alto, no podemos permitir que la gente al final no se meta en política por el miedo a las consecuencias.

El mejor, la cantidad de gente de verdad que tiene ganas, vocación y compromiso. Conocer a tanta gente que está alineada con mis principios, que está dispuesta a dar un paso al frente también, a exponerse y a cambiar esta región.

Si la izquierda suma el 28M y si usted lidera ese gobierno, ¿dónde ubicaría a Juan Lobato (PSOE) y Alejandra Jacinto (Unidas Podemos)?

No me gusta hablar de cosas que merecen un diálogo y un entendimiento. Lo que sí que me gustaría es que el 29 de mayo hablemos de políticas concretas, no tanto de puestos, cargos, asesores o liberados. ¿Qué queremos hacer con nuestra sanidad? Tenemos un plan para arreglar lo que se ha cargado el PP. ¿Qué pretendemos hacer con la educación? Queremos que sea ese ascensor garante de oportunidades. ¿Qué vamos a hacer con nuestros mayores? ¿Cómo les vamos a cuidar? Lo que es seguro es que no les vamos a maltratar como el PP. ¿Qué vamos a hacer con la industria? Tenemos un plan para reindustrializar toda la comunidad autónoma, queremos ser punteros. Seguro que si nos ponemos a hablar de qué queremos hacer, acotaremos quién lo hace mejor.

¿Le hubiera gustado que la vicepresidenta Yolanda Díaz hubiera hecho más campaña por Más Madrid en estas elecciones?

La vicepresidenta ya ha mostrado en muchas ocasiones el respaldo y el cariño que nos tenemos mutuamente. Es verdad que tanto ella como nosotros sabemos que Más Madrid tiene un músculo propio, que somos la fuerza que está disputando a la señora Ayuso la alternativa de gobierno y agradecemos todo su apoyo. Pero tenemos trabajo hecho desde hace muchos años recorriéndonos los barrios, los municipios, las asociaciones de vecinos o de familiares. Ese es nuestro mejor bagaje y aval.

¿Entiende la estrategia que ha seguido en esta campaña apoyando al candidato de Podemos en Alcorcón, aunque en esa lista no esté Más Madrid?

Yolanda y yo nos tenemos sumo respeto. No le digo a nadie lo que tiene que hacer y respeto sus estrategias y la manera de encarar cada una las campañas. Desde la sintonía y la colaboración las fuerzas progresistas nos vamos a encontrar. Creo que es un deber moral, pero no voy a ser quien le diga a nadie lo que tiene que hacer de la misma manera que no me gusta que me lo digan a mí.

Si las fuerzas progresistas se tienen que encontrar, como dice ahora, ¿por qué no ha sido posible el acuerdo con Podemos? Según tengo entendido también tienen buena sintonía con su candidata, Alejandra Jacinto.

Nos hemos encontrado en muchas ocasiones cuando hablamos de políticas concretas, pero yo represento un proyecto que es Más Madrid del que estoy orgullosa. Hemos dado con la tecla que reconcilia a la gente con la política, en la que se pone en valor lo verdaderamente importante. Donde no nos vamos a encontrar es en el hablar de nosotros. La gente está harta de que hablemos de nosotros, de los partidos, de las listas, de empezar la casa por el tejado cuando hay que hacerlo por los cimientos, que son los ciudadanos.

Usted pidió la dimisión del vicepresidente Ossorio después de que infoLibre revelara que estaba cobrando el bono social térmico. Horas más tarde se supo que su familia también lo cobraba ¿Fue un error pedir la dimisión del vicepresidente? ¿Se precipitó?

No me siento orgullosa de haber recibido ese bono porque creo que sencillamente no estaba destinado a mí. Hay determinadas ayudas que están destinadas a ayudar a la gente que lo necesita y no soy yo en este caso. También estoy orgullosa de rectificar y de asumir los errores. En esta política rápida, de regate corto, asumo el error. Ahora bien, yo puedo tener un error en un tuit o unas declaraciones, pero no voy a decir que no existen los pobres en esta comunidad. Ni voy a decir que las ayudas son para mantenidos y subvencionados. Ni voy a dejar abandonados a los mayores en las residencias. Y tampoco voy a insultar a los profesionales sanitarios. No voy a cometer ninguno de los errores que ha cometido tanto el vicepresidente Ossorio como la señora Ayuso y el Partido Popular porque son los que al final pagan los madrileños y las madrileñas. Y jamás me vais a ver cometiendo un error como los que ha cometido el PP.

¿Es partidaria entonces de que las ayudas a familias numerosas siempre estén vinculadas a la renta o hay excepciones?

Hay políticas que tienen que ir dirigidas al común de los mortales y también al fomento de la natalidad. No hay ninguna ayuda que compense el gasto que ahora mismo supone criar a un hijo en la Comunidad de Madrid. Desde que está gobernando la señora Ayuso, el gasto por crianza del hijo se ha incrementado un 25%, 200 euros más que en el resto de comunidades ¿Qué queremos? ¿Queremos fomentar que la gente tenga hijos? Hay que crear escuelas infantiles, que la gente pueda conciliar, tener salarios dignos y empleos estables, la jornada de 32 horas... Tenemos que hacer un cúmulo de cosas.

Obviamente, la gente que tiene rentas altas, tiene que seguir lo que nos está diciendo Europa y hacer que el que más pague contribuya más. Ahora mismo las políticas fiscales no están siendo progresivas tal y como dice el artículo 31 y 131 de la Constitución, que hablan de que los impuestos están al servicio de la economía. La renta importa a la hora de asumir determinadas políticas, pero también defiendo que tiene que haber políticas universales.

¿Qué error, hecho o actuación le llevaría a dimitir de inmediato?

Hay una regla en medicina que es 'ante todo no hagas daño'. El límite está en perjudicar gravemente la vida de alguien.

¿Su futuro está en la Comunidad de Madrid o se plantea dar el salto a la política nacional con la vicepresidenta Yolanda Díaz?

A mí me gusta la política autonómica y sanitaria, soy un poco friki de esta última. Durante la pandemia nos dimos cuenta de que el caldo de cultivo del Estado de Bienestar se cuece en las autonomías. Que tengas una escuela infantil, que tus mayores puedan estar cuidados, el precio de la vivienda, las políticas de transición ecológica, de ciencia e innovación, la reindustrialización, todo eso pasa por tener un Gobierno decente que ponga a los ciudadanos en el centro. Ese bienestar se cuece en las autonomías. Además, me gusta Madrid. Ya van demasiadas ocasiones en que políticos del PP han utilizado esta comunidad para dar el salto nacional y yo no lo comparto. Yo me voy a quedar en Madrid.

Definitivo, ¿no?

Definitivo.

¿Qué hará cuando deje la política institucional?

Volver a mi profesión, me gusta mi hospital y ser médico. Esa parte de empatía, de cuidado que destila mi profesión y que quiero trasladar a la política. Cuando esta etapa acabe tengo donde volver y me va a gustar hacerlo.