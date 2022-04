Moreno invoca la inflación para justificar unas "probables" elecciones en junio

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), ha apuntado este miércoles a la "probable" convocatoria de elecciones autonómicas andaluzas en junio. No lo ha dado por hecho, afirma que octubre también es "probable" y que de hecho es su deseo pasar el verano sin urnas. Pero ha desplegado un largo y detallado argumentario de razones económicas que aconsejan votar en junio.

El objetivo, ha dicho, es no continuar trabajando con los actuales presupuestos prorrogados de 2021 y aprobar tras los comicios unos nuevos que permitan afrontar mejor el actual escenario económico, marcado por la inflación. No es la primera vez que Moreno amaga con elecciones anticipadas, si bien lo habitual era justificar la posibilidad en el bloqueo parlamentario, no en la situación económica. Esta vez, ante los medios en Huelva, se explayó durante más de cinco minutos y medio [aquí el audio en Europa Press] en explicar que con los presupuestos de 2021 prorrogados no puede encarar la situación económica con la inflación disparada. Tienen que pasar 54 días como mínimo entre la convocatoria y la cita con las urnas. Es decir, si quiere elecciones en junio, Moreno tendrá que mover ficha pronto.

"Tenemos unos presupuestos prorrogados del año 21 que son muy rígidos y que con esta situación inflacionista nos colocan en un aposición muy difícil para acometer los retos que tenemos por delante", afirmó Moreno, culpando de la no aprobación de las cuentas de 2022 al PSOE y Vox, partido este último con el que sacó los tres anteriores presupuestos. El presidente insistió en que le "encantaría agotar la legislatura". "Para mí es como un sueño", dijo, pero añadió: "Es verdad que la legislatura se agota prácticamente en el mes de junio".

Moreno afirmó que área de Hacienda de su gobierno le lleva alertando "desde hace ya meses" de que "con unos presupuestos prorrogados es muy difícil poder responder" a la situación económica de "enorme dificultad", más aún tras la crisis bélica. El presidente sujeta su decisión definitiva al resultado de las reuniones que debe mantener con el gobernador del Banco de España, este mismo miércoles, y con el vicepresidente del Banco Central Europeo, "en las próximas semanas", así como con "sectores económicos". "Si al final con un presupuesto prorrogado no tenemos capacidad para que a los andaluces no les repercuta tanto esta situación, pues tendremos que tomar una decisión", dijo.

No obstante, Juan Manuel Moreno ha señalado que su "deseo" sigue siendo el que las elecciones andaluzas, previstas en todo caso para este año 2022, sean "después del verano", pero ha admitido que hay dos "escenarios abiertos", el de que los comicios fueran en junio o a "principios de octubre". Los comicios, por ley, no pueden ser ni en julio ni en agosto. Las palabras de Moreno ponen en alerta a toda la política andaluza. Ni Vox ni Unidas Podemos, que podría ir en coalición con Más País y otras formaciones verdes y andalucistas, tienen todavía candidato. Por Adelante Andalucía se presentará Teresa Rodríguez, que ya ha sido dos veces aspirante. Por Ciudadanos, Juan Marín por tercera vez.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios tras presidir el acto de inauguración del nodo de innovación tecnológica La lonja de la Innovación del Puerto de Huelva, el presidente de la Junta ha admitido que sus planes respecto a la fecha de las próximas elecciones pueden "cambiar" por "la situación económica que estamos viviendo, esa situación inflacionista en la que todos los días estamos viendo cómo Andalucía necesita unos Presupuestos" nuevos "para los fondos europeos que están empezando a llegar, y para tener instrumentos y adaptar nuestra economía a la inflación y a las circunstancias como consecuencia de la guerra en Ucrania".

Al respecto, ha explicado que "vamos a ver cómo evolucionan las cosas, y tomaremos una decisión pensando en el interés de Andalucía". "Si pensara en mi interés, probablemente me iría a la fecha que yo quiero, que es posterior al verano, pero vamos a ver cómo está la situación", ha insistido Moreno, quien a la pregunta de si es "probable" entonces que las elecciones andaluzas sean en junio, ha respondido que tanto esa opción como la de que los comicios fueran "a principios de octubre" son "probables". "Los dos escenarios están abiertos" y "tomaré una decisión pensando en el interés de Andalucía", ha insistido el presidente de la Junta.