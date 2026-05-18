Moreno apuesta por un gobierno en solitario en Andalucía

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este lunes por un gobierno en solitario del PP en la comunidad andaluza ante los "contundentes resultados" de su formación en las elecciones de este domingo, según recoge EFE.

Moreno ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede nacional del PP para asistir a la Junta Directiva Nacional del partido, donde ha subrayado que lo que el domingo sentenciaron las urnas les puede permitir un gobierno "monocolor", sin que Vox entre en el mismo.

Ha insistido en que el resultado, se quedaron -ha recordado- a 21.000 votos de la mayoría absoluta, le da al PP "un margen de maniobra" y una "mayoría solvente" para ese gobierno en solitario.

Aun así, el presidente en funciones también ha matizado que la dinámica parlamentaria les llevará a buscar acuerdos en vía parlamentaria, en referencia a la formación que lidera Santiago Abascal.

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"Ante la ciudadanía andaluza (...) no tendría ningún sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón que creo no sería razonable y comprensible para una mayoría de andaluces que han optado claramente por el PP".

Preguntado si aceptaría el concepto de prioridad nacional de Vox si esa fuera su condición para apoyarle desde fuera del Gobierno, ha insistido en que su prioridad es la "prioridad andaluza".

Ha señalado además que por ahora no hay ningún tipo de contactos ya que siguen con la resaca de las elecciones de este domingo y ha recordado que hasta el 11 de junio, cuando se constituye el Parlamento andaluz, hay margen de tiempo y de maniobra para, de manera "serena", ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.