Moreno redobla la ofensiva contra Sánchez ante un mandato sin el comodín de la "herencia recibida"

Fue tras primer consejo de gobierno tras las elecciones del 19 de junio. Tres días después, miércoles 22, compareció ante los medios Elías Bendodo, aún consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz. Pero quien habló más parecía el Bendodo portavoz del PP nacional de Alberto Núñez Feijóo. La bajada del IVA de la electricidad del 10% al 5% "llega tarde", la "excepción ibérica" es "un timo", a Pedro Sánchez le sobra "soberbia"... Fue una andanada tras otra. Un responsable socialista afirmaba tras la comparecencia: "Esto es lo nos espera. No será Bendodo, pero vendrá otro que hará lo mismo".

Desde que Moreno logró su mayoría absoluta, los mensajes contra el Gobierno se repiten con insistencia desde el Ejecutivo autonómico y el PP andaluz. Moreno se presenta como el presidente que va a "arreglar los problemas que genere Sánchez". "Voy a intentar quitar los palos en la rueda", dice. A juicio de Bendodo, para quien Sánchez acumula razones para "hacerse un Boris Johnson", el presidente ha hecho sobre la estabilización de sanitarios un "anuncio rimbombante" sin contenido. El mensaje antisánchez es constante. El PP andaluz carga contra Juan Espadas por ser un "representante del sanchismo" y afirma que el jefe del Ejecutivo ha cometido una "falta de respeto" a Andalucía por fijar el Debate sobre el Estado de la Nación el jueves, coincidiendo con la constitución del Parlamento andaluz. Y así día tras día.

Los tiempos de Moreno

Precisamente ese pleno del jueves abrirá la duodécima legislatura andaluza, la primera mayoría absoluta del PP. Todos los partidos salvo el PP llegan escaldados. El PSOE, porque ha retrocedido. Vox, porque aunque ha avanzado ha quedado en la irrelevancia. Por Andalucía, porque aunque ha logrado grupo ha incumplido sus expectativas. Adelante Andalucía, porque aunque logró representación no consiguió grupo. Cs es historia.

¿Qué legislatura espera? Moreno, alrededor del cual gira todo lo demás, va dando pistas sobre su gobierno. Quiere un gabinete de "gestión", palabra que repite continuamente, alineado con Alberto Núñez Feijóo. Ya sin Ciudadanos, adalid del recorte político, es previsible un incremento del número de consejerías. El PSOE ya está listo para salir a degüello si finalmente ocurre. Sobre los nombres, todo lo que se escucha son especulaciones, que el propio presidente y su entorno insisten en pedir que no sean tenidas en cuenta. La palabra es de Moreno y apurará hasta el final. Los tiempos previstos: constitución del Parlamento el 14, con una mesa por primera vez presidida por el PP; pleno de investidura los días 20 y 21; toma de posesión como presidente el viernes 22. La semana siguiente, consejeros y primera reunión del Ejecutivo. Es decir, el objetivo es llegar a agosto con el gobierno formado y presentar presupuesto tras las vacaciones, cumpliendo así con el objetivo que se marcó Moreno cuando convocó.

Su primera ley, si se cumple la previsión del consejero de Salud, Jesús Aguirre, será de atención temprana. Es decir, vinculada con la sanidad, donde Moreno sabe que se juega mucho.

Ventajas y amenazas

Sobre el papel, el PP parece jugar con mucha ventaja. Moreno se mantiene en un papel institucional, reservado para eventos solemnes –homenaje a Blas Infante– y anuncios positivos –inversión de Renault en la fábrica de Sevilla–. El Gobierno y el PP siguen emitiendo a todo volumen la propaganda del "milagro andaluz" y la "locomotora económica" mientras la oposición se afana en rehacerse tras el palo electoral. La mayoría absoluta garantizará al PP el control de los tiempos y certeza parlamentaria.

No obstante, no todo viene de cara para el PP. El último dato de paro ha sido llamativamente malo: Andalucía es la única comunidad en la que sube. La justificación de la "herencia recibida" pesará menos que en la pasada legislatura. Los pronósticos de crisis –que el propio Feijóo alienta– amenazan con especial intensidad a Andalucía, que por la fragilidad de su tejido económico sufre más que otras comunidades, igual que España con respecto a la UE.

Tanto en el PSOE como desde Por Andalucía –la coalición de seis partidos que incluye a IU, Podemos y Más País– cunde el convencimiento de que precisamente estas dificultades objetivas y el previsible impacto en los servicios públicos de sus propias políticas fiscales llevarán a una beligerancia del Gobierno andaluz contra el central para camuflar sus malos resultados. "Tenemos que ser honestos y admitir que la propaganda ha funcionado. Pero la propaganda es una manta pequeña. El discurso del milagro económico, con datos como el de junio, se va cayendo. Llega un momento en que no cubre todo. Eso va a pasar. Tenemos cuatro años para desmontar esta gran mentira", señala un miembro del círculo de Espadas, que cree que Moreno se reservará el papel de poli bueno y dejará a uno o varios polis malos la tarea de culpar de todos al Gobierno de Pedro Sánchez, al que se presenta como vendido al interés de Cataluña y País Vasco.

El problema para Moreno, añade este socialista, es que no podrá contar con Elías Bendodo, clave en la pasada legislatura, que se muda a Génova con Feijóo. El nombre de la(s) persona(s) que ocupe(n) la portavocía del Gobierno y la Consejería de Presidencia es ahora la principal incógnita.

Un responsable de Por Andalucía señala que, tras una primera legislatura derechista distorsionada por la pandemia, esta segunda supondrá la "hora de asumir las consecuencias de las decisiones" adoptadas o por adoptar. La obligación de Por Andalucía, añade, será señalar claramente al Moreno como responsable y ofrecer una alternativa creíble.

Una izquierda herida

Ni PSOE ni Por Andalucía harán oposición en condiciones óptimas. Transcurridas tres semanas desde las elecciones, el mensaje desde ambos grupos es de aceptación de la dura realidad, al tiempo que de dinamismo. No hay tiempo que perder, más aún porque las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina, coinciden.

A pesar del retroceso electoral del PSOE (de 33 a 30 diputados), las voces reclamando dimisiones no han pasado de casos aislados. Desde las elecciones, se ha visto a un Espadas activo, reuniéndose con los alcaldes de los municipios de más de 50.000 habitantes, lanzando una campaña contra el deterioro de la sanidad pública –sobre todo con las vacaciones de verano– o advirtiendo ya de mala previsión frente a posibles incendios y de la ruinosa gestión de los fondos europeos. El objetivo es transmitir cuanto antes la idea de que el PSOE sigue en la brecha y tratar de evitar un "efecto arrastre" de las andaluzas a las municipales, para lo cual explotará el perfil municipalista de Espadas (exalcalde de Sevilla). Un responsable socialista señala que Espadas hará "una oposición sin brocha gorda, con nombres y apellidos, de gota malaya".

Por Andalucía se impone un doble objetivo. 1) Hacia dentro, "hacer realidad lo que hemos teorizado, que tenemos que ser un espacio de encuentro", en primer lugar empezar echando a andar sin conflicto el grupo parlamentario de cinco miembros, en el que la portavoz será Inmaculada Nieto (IU). Todas las partes se muestran comprensivas con las reacciones crispadas inmediatamente después del mal resultado y ponen en valor que el choque no ha ido a más y que los líderes (Nieto, de IU, Juan Antonio Delgado, de Podemos, y Esperanza Gómez, de Más País) son "perfiles dialogantes y enemigos del conflicto". Todos en Por Andalucía se muestran conscientes de que para el espacio sería un espaldarazo que Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, genere una dinámica positiva y no se desdibuje en conflictos entre partidos. No obstante, puntualiza un dirigente, Por Andalucía es "una iniciativa andaluza con una lógica andaluza" que contribuirá a "robustecer" el proyecto de Díaz, pero sin ser protagonista. 2) Hacia afuera, el grupo de IU, Podemos y Más País se pone como obligar a Moreno a rendir cuentas sin sucumbir a la resignación a la que suelen llevar a la oposición las mayorías absolutas y tejer alianzas con la sociedad, ese eterno propósito de la izquierda. La gran incógnita es qué pasaría con Andalucía si Sumar sale mal y agudiza el enfrentamiento entre Podemos e IU.

¿Y Vox? El partido ultraderechista da síntomas de confusión. Macarena Olona se fotografía con cara de pena abandonando el Congreso y deja su acta el 1 de julio, cuando había asegurado que lo haría antes de la campaña electoral; el partido pone y borra un tuit insultante contra Blas Infante; no hay iniciativa que encuentre continuidad... Está por ver qué tipo de oposición ejerce Vox y si Olona culmina o no la legislatura. El número 1 por Sevilla, su portavoz adjunto Javier Cortés, sobresale en protagonismo entre sus lugartenientes.