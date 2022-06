Andalucía sigue segunda por la cola en riqueza mientras copa 8 de las 10 ciudades con más paro

Andalucía no converge con España en PIB per cápita entre 2018 y 2020. Ocho de las diez ciudades con más paro de España en 2021 son andaluzas. La comunidad del sur era la segunda con más desempleo cuando llegó el actual Gobierno andaluz y sigue en la misma situación. Era la segunda por la cola en PIB per cápita y ahí sigue. Además, ha crecido el paro en la industria, mientras en España ha decrecido. Esto es lo que los datos dicen sobre la riqueza, la pobreza, el empleo y el desempleo en Andalucía.

PIB per cápita sin convergencia

El PIB per cápita andaluz está estancado en relación con el nacional. La serie del INE no deja lugar a dudas. En 2000 el PIB per cápita andaluz representaba el 74,5% del dato total nacional; en 2010, el 75,7%; en 2020, último dato que permite hacer comparaciones, el 74,9%. Para ver la evolución durante el actual Gobierno (PP-CS), que presume de un "milagro económico" y de ser la "locomotora de España", se puede comparar el dato de 2018 (74,2%) con el de 2020 (74,9%).

Andalucía estaba en 2018 y sigue segunda por la cola en PIB per cápita. Antes, sólo por delante de Extremadura; ahora, sólo de Canarias.

Desempleo, la segunda que más en 2018 y ahora

La tasa de desempleo pasa del 21,26% en el cuarto trimestre de 2018 al 19,43% en el primero de 2022 en Andalucía y del 14,45% al 13,65% en España. Quedan lejos tanto el récord positivo (11,95% en el segundo trimestre de 2002, con la burbuja del ladrillo) como el negativo (36,77 en el primer trimestre de 2013, en plena crisis).

Algunos indicadores apuntan a un comportamiento levemente mejor que el conjunto del país comparando el cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2022. Por ejemplo, el número de parados cae un 6,99%, frente a un 3,92% en España. Y el de ocupados sube un 4,12%, frente a un 2,65% en todo el país. La subida del número de activos es similar: 1,7%. Tanto en Andalucía como en España sube levemente el número de inactivos.

En suma, la autonomía está donde estaba en términos relativos: era la segunda con más tasa de desempleo cuando llegó el Gobierno de PP y Cs, sólo mejor que Extremadura; y ahora sigue siendo la segunda, sólo mejor que Canarias.

El proyecto Urban Audit de Eurostat y el INE, que compara localidades de más de 20.000 habitantes, muestra que 11 de las 15 ciudades (73,33%) con más desempleo en 2021 son andaluzas, entre ellas las cuatro primeras y ocho de las diez primeras.

Sube el paro industrial

El problema no es sólo de falta de trabajo, sino de qué trabajo hay. Llegamos a una asignatura pendiente de Andalucía: la calidad del empleo. Y está a su vez conectada con la escasez industrial. Linares, la ciudad de más de 20.000 habitantes con más desempleo, es precisamente un emblema de crisis industrial.

El peso de la menguada industria ha experimentado un retroceso desde el último trimestre de 2018, indisociable de la pandemia: del 8,1% al 7,7%. En España la caída ha sido menor, partiendo de un mayor peso industrial: de 12,6% al 12,3%. Andalucía es la tercera comunidad con menos peso de la industria, sólo por delante de Baleares y Canarias.

Un contraste negativo: el paro en el sector industrial ha caído a nivel nacional un 8,75%, pero en Andalucía ha subido un 13,13%.

Mayor exclusión severa

Veamos dos indicadores clave de condiciones de vida:

1) Renta media por hogar. En Andalucía subió entre 2018 y 2020 un 7,54%, algo menos que en el conjunto de España (7,99%). El dato andaluz son 25.909 euros de renta media por hogar, la tercera más baja tras Canarias y Extremadura. En España es de 30.690.

2) Tasa de riesgo de pobreza. La tasa de riesgo de pobreza ha pasado en Andalucía entre 2018 y 2020 del 32% al 28,5%, mientras en España pasaba del 21,5% al 21%. Quedan en peor posición Canarias (29,9%) y Extremadura (31,3%). Según el informe Exclusión y desarrollo social en Andalucía, de la fundación Foessa, de Cáritas, la población en situación de exclusión en Andalucía ha pasado del 19,2% en 2018 al 26,3% en 2021. Algo más de 2,2 millones de personas están en exclusión social. De ellas, la mitad, 1,1 millones, en exclusión severa. Eran 600.000 en 2018. Observando el ciclo 2018-2021, el informe señala: "Si en España el porcentaje de personas en esa situación se ha incrementado en un 47%, en Andalucía lo ha hecho en un 93%. En consecuencia, por tanto, Andalucía se distingue de España, desde el punto de vista de la evolución de la situación, en un incremento mucho más intenso de las situaciones de exclusión severa".

Un duro reflejo del atraso andaluz se observa en el proyecto Urban Audit. 12 de las 15 ciudades con menor renta de más de 20.000 habitantes de España son andaluzas, con datos de 2019, entre ellas las siete primeras.

Y 11 de los 15 barrios con menor renta, también con datos de 2019.