Muere un hombre de 45 años que trabajó en la extinción del incendio de Cipérez (Salamanca)

Un hombre que participó como voluntario en la extinción del incendio de Cipérez (Salamanca) ha muerto días después, según han adelantado este viernes los portavoces de Vox y UPL en las Cortes, David Hierro y Luis Mariano Santos, aunque la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado para negar la vinculación de la muerte con el fuego.

Visiblemente emocionado, el portavoz de Vox ha detallado ante la Diputación Permanente el nombre de esta persona, a la que conocía por haber compartido trabajos de arqueología, y ha vinculado su fallecimiento con su participación en las labores contra el incendio de Cipérez, aunque la Consejería de Sanidad ha asegurado que "no está relacionado con la inhalación de humo".

"Lamentamos profundamente su pérdida y transmitimos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos", ha añadido la Junta en su comunicado, en el que reitera que "hasta el momento en Castilla y León se han confirmado tres fallecimientos relacionados con los incendios producidos estos días en la Comunidad", en referencia a los dos voluntarios que murieron cuando combatían las llamas en Nogarejas (León) y el bombero forestal que perdió la vida cuando conducía una autobomba en Compludo (León).

Fuentes municipales han explicado a EFE que este hombre de 45 años, vecino del municipio salmantino de Monleras, acudió al Hospital de Salamanca el viernes pasado, el domingo y el martes tras encontrarse mal y aludió a problemas respiratorios, que vinculaba con su participación en las labores de extinción del incendio de Cipérez, que arrasó unas 11.000 hectáreas.

Según las mismas fuentes, la muerte de esta persona se produjo a las once de la noche del martes y la familia sí vincula lo ocurrido con su participación en la extinción del incendio.

Ha sido en la Diputación Permanente de las Cortes que ha acordado la comparecencia extraordinaria del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para abordar su gestión de los incendios, donde el representante de la UPL, Luis Mariano Santos, primero, y posteriormente el portavoz de Vox, David Hierro, han aludido a la muerte de esta persona y la han vinculado con el incendio de Cipérez.