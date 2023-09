Nano, un 'siente a un pobre a su mesa' en la era de Tik Tok o la espectacularización de la injusticia social

En la semana en la que en el Congreso de los Diputados ha habido un baño de realidad aritmética (172 síes no son 176) ha hecho fortuna en las televisiones de toda España una historia de ficción: la de Nano Jr. Este joven de Toledo es real, sí, pero la ola de solidaridad generada alrededor es tan artificial como los filtros que se activan en las redes sociales, como las campañas de caridad que duran lo que tarda en llegar una historia mejor. Nano sería un Plácido berlanguiano en la era de Tik Tok.

En esta película, cumbre del cine español de todos los tiempos, el genio Berlanga vino a retratar la miseria moral de una sociedad que la noche de Navidad sienta a su mesa a un pobre –previa subasta pública entre las familias ricachonas de una pequeña capital de provincias– en un ejercicio de lavado de conciencia con el que dormir tranquilo el resto del año y aparentar caridad cristiana.

Siente un pobre a su mesa, no en vano, fue una campaña puesta en marcha por el régimen franquista que tocaba la fibra de las familias acomodadas, prestas a salvar de la pobreza a las almas descarriadas.

Hoy esa fibra se toca a través de las redes sociales y en los formatos talk shows, en una suerte de actualización de El diario de Patricia, que sirven de altavoz de las miserias personales. En vez de comedores revestidos de muebles de caoba, como en el que acomodaron a Plácido, esos pobres se asoman a través de la pantalla de su móvil o se sientan en los mullidos sillones de los programas de televisión que estos días, de dura competencia por hacerse con la audiencia en el arranque de esta temporada, están viendo en la historia de este muchacho un verdadero filón.

El mensaje de Berlanga, más de 60 años después, mantiene intacta su vigencia.

Nano, cuyo nombre real es David, subió un mensaje a su canal de Tik Tok en el que narró cómo es su vida con dos trabajos –como repartidor entre semana y en el turno de cierre de un Vips de un centro comercial de la capital madrileña– empleos propios de la precarización laboral de un país con la tasa de paro juvenil más alta de toda Europa: casi uno de cada tres jóvenes que quiere trabajar no encuentra empleo en España y la tasa de desempleo está por encima incluso de la griega, que en los últimos cuatro años ha reducido su paro joven en 10 puntos. Los que acceden a trabajos, como Nano, han de compaginar más de uno para poder sacarse un sueldo digno. Por doce horas de trabajo al día, de lunes a domingo, el chico protagonista de esta historia gana algo más de 1.800 euros.

Como cuenta a través de su canal con más de 160 mil seguidores después de este acceso circunstancial a la fama, Nano trabaja “duro” a diario para comprarle unas zapatillas a su hermana pequeña o para comprar “una botella grande de aceite” si hace falta en casa, según relata en el vídeo de un minuto y medio que se grabó por el polígono industrial donde está la empresa de mensajería en la que trabaja.

Se grabó andando, haciendo a pie el trayecto de seis kilómetros que separan ambos empleos porque su coche, contó en su Tik Tok, se había estropeado. "Si vienes de una familia que tiene dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas, no te falta nada, ¿por qué dejas el instituto?", pregunta. "¿Por qué te dejas el dinero que te dan tus padres en porros, en beber, en fiestas...? ¿Por qué, si no te falta de nada, vas como si fueras de barrio? No vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida de verdad", opina el muchacho que confiesa en ese vídeo llevar trabajando desde los 16 años y tener ”muy claros sus objetivos: que no le falte nunca de nada a su familia”. “Aquí estoy, intentando sacar a mi familia adelante porque es lo que toca”, resume sobre el rol que le ha tocado ejercer.

El mensaje se viralizó pronto, acumula ya más de cinco millones de reproducciones y ha recibido más de doce mil mensajes de usuarios que conectan con su narración en primera persona, una historia individual, de esfuerzo y sacrificio, que llegó a las redacciones dispuestas a hacerse eco del mensaje de superación de un chico criado en un hogar que cabría bajo el eufemismo de desestructurado: con una madre que ha sufrido violencia de género y con un veinteañero que ejerce de sustento cuando las ayudas sociales no llegan.

En resumen, Nano es la víctima romantizada de un sistema que lo expulsa pero lo televisa.

Por ejemplo, Nano ha visitado esta semana el plató del nuevo programa vespertino de Ana Rosa Quintana en Telecinco (la presentadora de blanco impoluto) acompañado de su madre, Verena, que relató una historia lineal de abusos, violencia de género y desatención durante meses o años de los protocolos de atención para las víctimas de violencia y sus familias.

Verena tuvo a David con 22 años y un año después a su segundo hijo con un marido alcohólico que los abandonó cuando el primogénito tenía apenas tres. Al rehacer su vida, Verana cambió el infierno de una pareja alcohólica por el de una pareja maltratadora y tras años de buscar ayuda sin éxito, llamando puerta a puerta, logró finalmente encontrar refugio en un centro de acogida para mujeres maltratadas, en el que vivió durante meses junto a sus hijos.

Hoy, el sostén de la familia, relataba emocionada Verena a Ana Rosa, es David, al que un mensaje de Tik Tok le ha sacado del anonimato donde está instalada la vida de las más de 12 millones de personas en España que viven en riesgo de exclusión o pobreza, según el informe El estado de pobreza de las comunidades autónomas, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, que lanzó un adelanto de lo que serán los datos de 2023 el pasado mayo.

Una pobreza que según este informe se mantiene de manera más severa a lo largo del tiempo en el sur que en el norte. “Hay una división de España en dos mitades con muy diferentes realidades de vida: las comunidades que se encuentran de Madrid al norte conservan bajas tasas de pobreza y/o exclusión social –entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional- y perfectamente compatibles con las tasas medias europeas y las de algunos de los países europeos más avanzados, y, aquellas situadas al sur que, al contrario de las primeras, mantienen tasas extraordinariamente elevadas -entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional”.

Por territorios, en términos absolutos y con respecto al total de la población nacional, Andalucía concentra casi una de cada cuatro personas en riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (24,6 % del total), y, en unión de la Comunitat Valenciana, Cataluña y la Comunidad de Madrid, que son las cuatro regiones con mayor población, acumulan el 60,1% del total de personas en estas circunstancias.

En su informe de 2022, un año que sirve para interpretar el funcionamiento de las medidas contra los efectos de la Covid, la Red Europea de Lucha contra la pobreza ya alertaba que “grandes medidas como los ERTES, no alcanzaron a toda la población, pues no llegaron a quienes tenían contrataciones con irregularidades o modos de supervivencia característicos de la economía sumergida (circunstancias muy presentes en el sector servicios el cual se vio altamente afectado en esta crisis)”. El informe también vino a subrayar que “las medidas del escudo social [el ingreso mínimo vital, la garantía de los suministros, la suspensión de los desahucios…] todavía llegan de forma desigual a quienes se encuentran en pobreza severa o cerca de la misma” y que “el retroceso de los indicadores comenzó antes de la llegada de la pandemia”. Por tanto, la covid19 no es causa exclusiva de la crisis, ni de la situación que sufre Nano.

Estos datos, con idénticos registros independientemente de la autoría de los informes, se orillan, se silencian o directamente se obvian cuando el relato se hace en primera persona. Cuando la televisión cuenta la historia de Nano parece única y, sin embargo, las circunstancias son similares a la de quienes machaconamente engrosan las estadísticas: uno de cada cinco jóvenes de menos de 30 años con un puesto de trabajo se encuentra en pobreza o riesgo de exclusión social al cierre de 2022, según la última edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE). Un informe que revela que la edad media de emancipación en España aumentó en el último semestre de 2022 hasta los 30,3 años, la edad media más alta de los últimos 20 años.

Por eso aunque la historia de Nano parezca un milagro, lo que hay detrás es una cronificación de una situación de injusticia social que, eso sí, se airea en televisión. Canal Sur ha sido uno de los grandes altavoces (pero no el único) para el chico y un salvador caritativo.

Toñi Moreno, presentadora de Hoy en día magacín matinal de la televisión autonómica andaluza, estaba entrevistando por Skype a Nano cuando dio paso a una llamada en directo, la de Federico Beltrán, dueño de Famadesa, una empresa cárnica malagueña que, tras escuchar la historia, había decidido obsequiarle con un coche. Un Seat Ibiza con unos cuantos años en su bastidior del que dio hasta su matrícula. "Solo tendrás que pagar el seguro, te lo van a dejar con la revisión hecha", apuntó.

“Yo con que hayáis visto mis vídeos o se pongan en los institutos... No hace falta que me deis estas cosas, en serio", lloraba el muchacho frente a la pantalla.

A los días, Nano y el empresario se han reunido en el plató, la prensa local se ha hecho eco del encuentro y de la entrega de llaves, ambos se han fotografiado en el interior del vehículo y al otro lado de la pantalla, la madre de Nano, como muchos miles de espectadores, eran un mar de lágrimas.

El gesto del empresario, la emoción desbordada en el plató y el mensaje del muchacho fue aprovechado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para destacar “el mensaje inspirador” y la “mentalidad admirable” del joven.

El diputado andaluz José Ignacio García, de Adelante Andalucía, calificó la escena de “limosna del siglo XXI”. Porque donde unos ven una suerte de influencer inspirador, caso también de voces nacionales como Arturo Pérez Reverte otros ven una víctima de la espectacularización de la miseria o una romantización de la pobreza.

En palabras de Nuria López, secretaria de CCOO Andalucía, “estamos dulcificando la precariedad y ejemplificando una historia que no debería ser la norma”. Por un lado, López señala que “si este chico estuviera trabajando con un horario y un buen sueldo sujeto a convenio colectivo podría acceder por sus propios medios a un coche, la gente necesita derechos, no caridad”.

Por otro, el relato de su vida, opina la máxima responsable del sindicato en Andalucía, trasluce “que los resortes sociales que debería estar activando el sistema para que este chico de 20 años estuviera estudiando o trabajando por su futuro y no manteniendo el de su familia no están funcionando. No podemos romantizar la pobreza, dulcificar la precariedad y extender el individualismo cuando detrás esconde las injusticias de muchos otros”. “Lo que me sorprende de Juanma Moreno es que diga que se trata de un chico admirable y no que se pregunte cómo en pleno 2023 haya chavales de 20 años con dos trabajos y teniendo que sacar adelante a su familia”, opina López.

En el capítulo Paisajes mediáticos, que firman las investigadoras Marta Rodríguez y Anastasia Bermúdez, dentro de la obra colectiva Migrascapes: paisajes étnicos, mediáticos y de ideas, publicado por la editorial Catarata en junio de 2023, se incide en esta interconexión entre los medios, la acción política y lo que llega a la sociedad: “Entre medios de comunicación, discurso político y opinión pública existe una relación circular. Por una parte, el discurso político y los medios pueden influir en la opinión pública; por el otro, la opinión pública, sobre todo en un contexto en el cual las redes sociales y el discurso online en general están teniendo un peso importante en nuestra comunicación diaria, puede tener un importante impacto en los medios de comunicación, en el discurso y en la acción política”.