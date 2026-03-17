El “No a la guerra” volverá a tomar las calles de Madrid este 21 de marzo

Madrid se prepara para salir a la calle este fin de semana y protestar contra la guerra. El sábado 21 de marzo, la Asamblea Internacionalista de Madrid ha convocado una manifestación bajo el lema “No a la guerra”, a raíz de la escalada militar en el conflicto entre EEUU, Israel e Irán. La marcha dará comienzo desde Atocha a las 18.00 horas y finalizará en la Puerta del Sol.

Tras un encuentro en el que participaron más de 200 personas, la iniciativa, impulsada por distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales junto a activistas y personas individuales, busca “impulsar la solidaridad internacionalista contra la guerra, el militarismo y el imperialismo”.

Los bombardeos siguen siendo la norma día tras día en Oriente Medio tras el ataque conjunto llevado a cabo por EEUU e Israel sobre la capital de Irán. La escalada bélica ha dejado ya más de mil muertos en Irán y no parece tener una solución sencilla.

Para la asamblea, estos ataques son solo otro ejemplo más de cómo “EEUU e Israel buscan someter a los pueblos del mundo” como ya se vio “en el genocidio palestino, los bombardeos a Venezuela o el asedio contra Cuba”. Las organizaciones, durante la asamblea, subrayaron la necesidad de “construir un espacio unitario”.

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La postura del Gobierno de España, a diferencia del resto de Europa, ha sido clara desde el principio: no a la guerra. Aunque para las distintas organizaciones este mensaje solo “señala la hipocresía de los discursos oficiales contra la guerra y el aumento del gasto militar, el papel de las bases militares de Rota y Morón en las operaciones militares para bombardear Irán o el envío de la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo”.

Otro de los focos de la movilización que se planteó en la asamblea es el “actual contexto de creciente militarización”, sobre todo en Europa, una dinámica que se refleja en el “rearme y el aumento de gasto militar” que en el caso español, señalan, “supera los 40.000 millones de euros, mientras se mantienen recortes en servicios públicos y derechos sociales”.

Esta convocatoria, que tendrá como lema principal el “No a la guerra”, quiere ser “un primer paso para construir un amplio movimiento contra la guerra y el imperialismo”. Los organizadores buscan que se involucren especialmente la juventud, la clase trabajadora y colectivos sociales con el fin de “seguir ampliando y fortaleciendo el espacio unitario que impulse una movilización social contra la guerra".