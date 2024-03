"No nos mandan desde Madrid": el adelanto catalán muestra la dificultad de Díaz para liderar los territorios

"A los comuns no nos mandan desde Madrid. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo". Las palabras de la presidenta de En Comú Podem, Jéssica Albiach, horas antes de la votación en el Parlament para validar o tumbar las cuentas catalanas supusieron toda una declaración de intenciones, dirigida a aquellos que pensaban que podrían convencer a los ocho diputados de la formación a través de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, a la que el PSOE y Esquerra Republicana "presionaron", según afirman fuentes de su entorno, para que diera la orden de aprobar los presupuestos.

Un movimiento que resultó estéril, ya que los comunes cumplieron su amenaza y votaron en contra, lo que provocó el adelanto electoral por parte del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que lamentó los "vetos cruzados" entre el PSC y los de Ada Colau y lamentó la "irresponsabilidad" de Díaz, a la que llamó por teléfono para intentar acercar posturas: "Si fuera Pedro Sánchez, estaría enfadado", llegó a afirmar el president.

El contrataque por parte del PSOE se produjo unas horas después del anuncio de Aragonès, cuando el Gobierno decidió "unilateralmente", según denuncia Sumar, renunciar a los Presupuestos Generales de este año. Los de Díaz consideran un "error" esa decisión y fuentes de la dirección recalcan que sin Presupuestos apenas llegarán leyes al Congreso en los próximos meses, marcados por las citas electorales de Euskadi, Cataluña y Europa.

Fuentes de la dirección de Sumar circunscriben la decisión de renunciar los presupuestos directamente a Sánchez pese a que, según trasladan, ya se "había avanzado" de manera significativa en los últimos días. Sin embargo, también asumen que ese es el "coste" a pagar por formar parte de una organización que es "verdaderamente federal" y que ha demostrado, a su juicio, que son capaces de cumplir sus amenazas en materia verde.

"No tenemos la autoridad para imponer decisiones"

Este jueves desde el ala socialista del Ejecutivo incidían en el hecho de que Díaz no fuera capaz de convencer "a los suyos" de apoyar o abstenerse en el Parlament, aunque la propia vicepresidenta segunda dejó claro que la decisión no le correspondía a ella. "Sumar es una formación plurinacional, no centralista y deciden los comunes", aseguraba. Una consigna que, desde la dirección de Sumar, recuerdan que aparece reflejada en las ponencias política y organizativa de su inminente asamblea.

"Sumar escapa del modelo hipercentralista y vertical de las organizaciones y apuesta por una estructura federal, que traduzca nuestra idea de plurinacionalidad a la propia organización", se puede leer en el documento organizativo. "Eso implica promover una organización de organizaciones, una voz de voces y la autonomía territorial suficiente y la corresponsabilidad con el proyecto común para garantizar dicha lógica federal".

A esto se le suma que Sumar ya acordó antes del 23J con los partidos que conforman la coalición que Díaz no se inmiscuiría en las decisiones de cada territorio, tal y como confirman a infoLibre fuentes del equipo de la vicepresidenta y también de formaciones como Más Madrid o Compromís. Esta decisión, sin embargo, también resta poder a la líder de Sumar y evidencia sus dificultades para ser una voz líder para sus aliados, especialmente tras el batacazo en las elecciones gallegas, tierra natal de Díaz.

Voces de Sumar admiten que ahora mismo están en una situación de "debilidad" territorial respecto a sus aliados, ya que todavía se encuentran en proceso de constituirse como partido mientras que formaciones como Más Madrid o Compromís se encuentran ampliamente asentadas. "No tenemos la autoridad para imponer decisiones y tampoco creemos que ese sea el camino porque ya hemos visto como acaba", admiten fuentes del espacio a infoLibre. Así, consideran que sería "perjudicial" para Díaz tratar de aplicar un "modelo vertical" que podría provocar el fin de la colaboración con fuerzas aliadas.

El nacimiento orgánico de Sumar tensiona a sus aliados

Tras la asamblea que se celebrará la próxima semana, la dirección de Sumar buscará desplegar una estructura orgánica incluso en aquellos territorios en los que ya cuentan con alianzas partidistas como la Comunitat Valenciana, Baleares o Aragón. Desde el equipo de Díaz insisten en que mantienen intacto su compromiso de no competir con esas fuerzas y que primará, sobre todo, la colaboración, pero subrayan que formaciones como Compromís, Mes o la Chunta se han desvinculado desde el primer momento de la creación de Sumar y consideran necesario tener equipos sólidos en esos territorios.

Sumar deja las manos libres a los comunes y confía en que un buen resultado favorecerá a Yolanda Díaz Ver más

En cambio, en casos como Cataluña, en Sumar sí parecen dispuestos a no tener ningún tipo de estructura territorial y las fuentes consultadas abogan por sacar partido de los cuadros que ya tienen los comunes. En su caso, muchos de ellos se han implicado en el proyecto de la vicepresidenta desde el principio, empezando por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y acabando por el exjefe de gabinete de Díaz y actual responsable del despliegue territorial de Sumar, Josep Vendrell.

Más incógnitas genera el caso de la Comunidad de Madrid. A diferencia de Compromís, en Más Madrid sí que se han involucrado en el proyecto organizativo de Sumar y hay figuras relevantes como la propia ministra de Sanidad, Mónica García, que forman parte de la dirección provisional de Díaz. Aunque en Sumar realizan una distinción clara entre los aliados que quieren formar parte de su proyecto y aquellos que únicamente respaldan estar dentro de la coalición, algunas voces consideran necesario tener también una estructura en Madrid, lo que podría soliviantar a los de García, especialmente si Díaz decide no tenerla en Cataluña.

El conflicto que subyace de fondo es que aunque Sumar funcionó como coalición a nivel estatal, algunos de sus aliados consideran que ellos son la "marca ganadora" a nivel autonómico y fuentes de estas formaciones subrayan que son la "referencia" en sus respectivas comunidades, al tiempo que deslizan que Sumar debe permanecer en un segundo plano—ir por detrás— o directamente no aparecer en la papeleta en sus comicios autonómicos. Un debate que tendrán que abordar muy pronto en Cataluña.