¿Qué es Sumar? Estos son los partidos que se unen al proyecto de Yolanda Díaz

La izquierda a la izquierda del PSOE lleva cerca de 40 años buscando –o amagando con que lo hace– la tierra prometida de la unidad. Es a lo que aspira la vicepresidenta Yolanda Díaz en los próximos comicios generales del 23J. Sin embargo, encajar todas las piezas del puzzle no está siendo fácil para el equipo de Díaz, que quiere unir en un solo proyecto –no en un solo partido, pero sí en una sola papeleta electoral– al grueso de las fuerzas políticas y sociales alternativas al PSOE.

Este viernes acaba el plazo para que Díaz registre la coalición Sumar ante la Junta Electoral Central (JEC). Díaz quiere ser el paraguas que aúne a la quincena de formaciones que aspira a representar en las generales y ya ha conseguido cerrar acuerdos con la mayoría de ellas, aunque todavía falta conocer algunos detalles como los nombres que se incorporarán a las listas. Sí que han trascendido otras cuestiones sobre el futuro de este espacio, entre ellas que el rostro de Díaz aparecerá en todas las papeletas de Sumar o los puestos reservados a cada formación, aunque el nombre podrá variar en función de la comunidad autónoma y los acuerdos alcanzados.

En los últimos días y, especialmente, en las últimas horas los partidos que formarán parte de la coalición con Sumar han ratificado sus acuerdos con sus asambleas o la dirección de sus grupos. A horas de que se acabe el plazo, estas son las principales formaciones que ya han anunciado su adhesión al proyecto de la vicepresidenta.

Podemos

Podemos ha mantenido la incógnita hasta el final, pero finalmente su secretaria general, Ione Belarra, ha anunciado que la firma del partido estará en el acuerdo de coalición, pese al veto de Díaz a la número dos del partido y ministra de Igualdad, Irene Montero. Aun así, no todos los detalles de la negociación están cerrados. Sumar le ha ofrecido a Podemos tener siete puestos de salida en las listas electorales al Congreso. Concretamente, la vicepresidenta Yolanda Díaz plantea que los morados ocupen el primer puesto en las listas de Navarra, Murcia, Cádiz, Guipuzcoa y La Palma (Canarias). Asimismo, también ofrecen el cuatro por Barcelona y el cinco por la Comunidad de Madrid. No obstante, desde Podemos no confirman esta oferta e indican que se sigue negociando.

Izquierda Unida

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha sido el encargado de anunciar que su formación había llegado a un acuerdo con Sumar este viernes. “Quiero comunicar que hemos alcanzado un acuerdo con Sumar para concurrir en las próximas elecciones generales”, avanzaba en redes sociales. IU ha pactado liderar las listas de Córdoba, Málaga y Tarragona y ha acordado tener el número dos por Sevilla y el tres por la ciudad de València. Garzón ha asegurado que IU “tendrá diputados y diputadas en el futuro grupo parlamentario que trabajarán con autonomía y coordinadamente con el resto del grupo” que logre Sumar.

Compromís

La coalición valenciana formada por Més, Iniciativa y los verdes ha respaldado este mismo viernes presentarse a las generales con Díaz bajo la marca Compromís-Sumar: Sumem per Guanyar". La formación liderada por Joan Baldoví ha logrado el primer y segundo puesto por Valencia al Congreso, así como el dos por Alicante. El nombramiento del cabeza de lista en esta circunscripción le corresponderá a Díaz. En el caso de Castelló, el cabeza de lista será una persona de consenso entre ambas fuerzas.

Más Madrid - Más País

Tanto Más Madrid como Más País han estampado ya sus firmas en el acuerdo de coalición. El pasado miércoles las asambleas locales de Más Madrid decidieron unirse al proyecto de Sumar con un apoyo abrumador: 96,11%. La formación regionalista ha acordado ya los puestos tres, cuatro -que ocupará el líder de Más País, Íñigo Errejón- y siete de la lista madrileña. A diferencia de Compromís, no condicionan su presencia a que la marca esté dentro de la coalición, por lo que la papeleta será únicamente la de Sumar. Asimismo, en la cartelería y demás material de campaña también se empleará la denominación Sumar.

Chunta Aragonesista

La dirección de la Chunta Aragonesista también ha ratificado el acuerdo para confluir con Díaz. El Comité Nacional, el máximo órgano entre asambleas, tomó la decisión por “unanimidad” el pasado miércoles. Sin embargo, desde la formación también indicaron que quedan “algunas cuestiones pendientes” como los puestos de salida con los que contarán en las tres provincias en juego, el nombre de la papeleta o el reparto de los recursos. Los aragonesistas aspiran a volver al Congreso donde obtuvieron representación entre 2000 y 2008 de la mano del cantautor José Antonio Labordeta.

Ara Més

La formación Més per Mallorca anunció este jueves a última hora el acuerdo alcanzado entre los partidos AraMÉS y Sumar. Este pact supone que ambas formaciones concurrirán en coalición a las elecciones generales con el nombre Sumar MÉS. Durante la asamblea también se aprobó por unanimidad que el cabeza de lista de la coalición entre AraMÉS y Sumar sea el senador Vicenç Vidal.

Verdes Equo

Verdes Equo también se une al proyecto que lidera Díaz. Es una apuesta decidida por un proyecto progresista y verde para nuestro país”, trasladaron este jueves Florent Marcellesi y Silvia Mellado, portavoces del partido. Según la formación, a falta de algunos flecos, “el partido verde tendrá una presencia destacada en las listas de Sumar, formará parte de la dirección del futuro grupo parlamentario, tendrá un papel relevante en los asuntos relativos a la emergencia climática y la transición ecológica con justicia social y aportará la experiencia del Partido Verde Europeo”.

Alianza Verde

En Alianza Verde, el partido ecologista liderado por Juantxo López de Uralde, también mantienen su apuesta por Sumar como "condición necesaria" para que la izquierda consiga buenos resultados el 23J. Según indican fuentes del partido, ya se ha tomado la decisión de manera oficial pero se sigue negociando para concretar algunos detalles como los puestos de las listas.

Proyecto Drago

Proyecto Drago, la formación liderada por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, fue la primera en confirmar su adhesión al proyecto de Díaz. Este acuerdo, que abarca las dos circunscripciones provinciales del archipiélago, "respeta la obediencia canaria en la toma de decisiones", aunque el partido no ha aportado todavía los detalles sobre si será Rodríguez quien encabece las listas de Sumar en alguna de esas dos candidaturas.

Batzarre

El partido vasquista de Navarra Batzarre también estará en Sumar. Su presencia en la Comunidad Foral es reducida, circunscrita fundamentalmente a Pamplona y Tudela. Esta pequeña formación navarra ya ha estado coaligada en el pasado con Izquierda Unida y en las elecciones municipales y forales del 28 de mayo se integró en la coalición Contigo/Zurekin junto con Podemos, IU, Equo y Alianza Verde.

Iniciativa del Pueblo Andaluz

Iniciativa del Pueblo Andaluz es un pequeño partido de los varios que se disputan el espacio del partido andalucista. En las pasadas elecciones de 2022 optó por formar parte de la coalición Por Andalucía, con Podemos, Izquierda Unida, Más País, Alianza Verde y Equo. Se desconocen todavía los detalles sobre si tendrán algún peso en las listas.

A estas formaciones se les unirá previsiblemente, Cataluña en Comú, que todavía no ha oficializado su incorporación a Sumar pero se da por descontada. Quien sí lo ha rechazado es Adelante Andalucía, el partido liderado por Teresa Rodríguez, que se presentará en solitario en la provincia de Sevilla o Cádiz tras sus malos resultados el pasado 28M. Tampoco estará Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) que ha decidido no presentarse a las generales porque las elecciones se han convocado de manera "precipitada".