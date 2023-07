Estos vídeos donde no está la papeleta de Vox son de Santa Cruz de Tenerife, donde Vox no presenta lista

“Voto por correo… están todos menos Vox. Pucherazo?” (sic). Con mensajes como este se están difundiendo vídeos en los que vemos que entre las papeletas enviadas por Correos para las próximas elecciones del 23 de julio no está la de Vox. Los contenidos afirman que “es una estafa”, pero es un bulo. Las papeletas que muestran son las de Santa Cruz de Tenerife, donde Vox no se presenta al Congreso en las elecciones generales del 23 de julio. Por eso no hay papeletas del partido.

Vox no presenta lista en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Como decimos, los vídeos se difunden como si hubiese habido un “pucherazo” en el voto por correo porque entre las papeletas que les han llegado para votar no está la de Vox y, por lo tanto, no pueden votar al partido. Pero si ampliamos las imágenes de los vídeos que se están compartiendo vemos que pone “Santa Cruz de Tenerife”.

Como os hemos contado en Maldita.es, en las elecciones al Congreso de los Diputados en España las circunscripciones electorales son las provincias y las ciudades autónomas. Y Vox se ha quedado sin candidatura al Congreso por Santa Cruz de Tenerife para las elecciones generales del 23 de julio. En cambio, sí se presenta al Senado.

Por lo tanto, es un bulo que estos vídeos muestren un pucherazo: las papeletas que enseñan son las de Santa Cruz de Tenerife y Vox no se presenta al Congreso de los Diputados por esa provincia.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.