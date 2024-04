El novio de Ayuso se vio con el secretario general del PP madrileño en medio de la polémica por fraude fiscal

El secretario general del PP de Madrid y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, se citó con la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, en una cafetería de la capital en plena polémica por el caso de fraude fiscal que salpica al novio de Ayuso. En unas fotos, adelantadas por la Cadena Ser, se ve a ambos sentados el pasado miércoles en un local del distrito de Barajas sobre las 21.16, horas después de que González Amador se querellara contra la fiscal de Madrid por revelación de secretos.

El propio Serrano ha admitido en una rueda de prensa celebrada este jueves que la reunión se produjo y que conoce a la pareja de la presidenta, pero ha calificado el encuentro como una "coincidencia". Además, ha afirmado a la Cadena Ser que no se produjo ningún intercambio de documentos en la reunión ni que ese encuentro se llevara a cabo para hablar sobre su caso de fraude fiscal y falsedad o de las comisiones de investigación en relación a la compra de mascarillas.

"Intentamos reunirnos en una habitación de hotel y fui a llamar a Begoña Gómez, que ella es quién suele reunirse allí con empresarios, pero no tengo su teléfono. Luego llamamos a La Chalana, y estaba lleno de socialistas por lo que tampoco pudimos ir ahí. Después llamamos a Ramses que es donde comienzan las fiestas con prostitutas de diputados del PSOE, pero ahí tampoco había sitio", ha ironizado el secretario general del PP madrileño. “Yo me tomo Coca-colas con muchas personas, y no sé si tienen problemas con Hacienda, facturas pendientes o multas de tráfico”, ha concluido.

Sin embargo, según la Cadena Ser, Serrano no ha querido desvelar de qué habló durante la conversación con González Amador, ya que la pareja de Ayuso es, para él, "un ciudadano particular".

La reunión ha generado fuertes críticas por parte de la oposición madrileña. "La reunión es la prueba irrefutable de que este no es un caso particular, es el caso Ayuso. Por eso, la presidenta pone todos los recursos del partido y de la Comunidad de Madrid para proteger al propietario formal de su piso”, ha criticado Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid. En una línea similar se ha expresado el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, que ha cargado contra Serrano y ha pedido que explique su reunión con la pareja de Ayuso. "¿Es esta la particular campaña de la Renta de la Comunidad de Madrid: reunirse con defraudadores confesos?", se ha preguntado.