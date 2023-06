Quién es quién en el nuevo poder institucional copado por la caverna ideológica de Vox

El mapa institucional de España está cambiando totalmente con la constitución de los nuevos parlamentos autonómicos y consistorios de manera vertiginosa. Las derechas se están haciendo con muchos de ellos y los pactos entre el Partido Popular y Vox están aupando a lo más alto a miembros de la ultraderecha con perfiles muy duros y con sesgos homófobos, machistas, antiabortistas y negacionistas.

Este lunes el acuerdo entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana llevó a la Presidencia de las Cortes a Llanos Massó, de Vox, gracias a los 40 parlamentarios populares y los trece de la ultraderecha. Es una política ultracatólica y reconocida antiabortista. Antes del salto al Palau dels Borja, fue la delegada de la asociación Hazte Oír en la provincia de Castellón, que ha hecho duras campañas contra la ley del aborto o la ley trans.

Massó, como la línea general del partido, niega la violencia machista: “La violencia no tiene género”. En Les Corts también criticó duramente durante la pasada legislatura la educación sexual: “¿Cree usted que estas imágenes de penes de adultos de distintos tamaños y formas benefician a los niños?”. Y, además, se ha posicionado en contra de la ley trans: “Según el ADN, una mujer trans no es una mujer”. La nueva presidenta de Les Corts es una firme defensora del veto parental: “Cuando hablamos del pin parental, hablamos de evitar que nuestros jóvenes sean el caldo de cultivo idóneo para el proyecto de ingeniería social de la izquierda”.

La Comunitat Valenciana se ha convertido en el laboratorio más avanzado de los pactos entre el PP y los de Santiago Abascal. Allí el líder popular, Carlos Mazón, pactó con el equipo de Vox, encabezado por Carlos Flores, el aspirante a la Presidencia de la Generalitat condenado por violencia machista. El miembro de la ultraderecha se apartó para facilitar el acuerdo, pero será el número uno por Valencia en las elecciones generales del 23J. El vicepresidente de la Generalitat, por cuota de la ultraderecha, será el torero Vicente Barrera.

La presidenta de las Cortes de Aragón se reafirma: "La violencia de género no existe"

El pasado viernes también se hizo con las Cortes de Aragón la representante de Vox Marta Fernández, gracias a los 28 votos del Partido Popular y los siete de su partido. La política es una reconocida negacionista de la violencia machista. Pero no sólo en el pasado, sino que en la primera entrevista que concedió este fin de semana en Heraldo, afirmó: “La violencia de género no existe, ¿qué es el género?”. Llegó a declarar antes de acceder al cargo que a la ministra de Igualdad, Irene Montero, sólo sabe “arrodillarse para medrar” y que “no le gustan los pitos”.

Preguntada en esa entrevista por esas declaraciones, contestó: “Lo mantengo desde el momento en que lo he dicho de mi etapa política. Las cosas se sacan de contexto”. ¿Y cuál era? Respondió: “Esa semana se decía que a los hombres de Vox les daban miedo las tetas. Es un partido de tenis”. Además, en su cuenta de Twitter durante estos años criticó duramente la ley trans: “Los violadores también podrán fluir y autopercibirse mujer y así, tranquilamente, podrán ir a una cárcel de mujeres”.

Asimismo, se sumó en la red social a los mensajes negacionistas durante la pandemia. Con tuits en los que se podía leer que el coronavirus no es “natural, sino que es un virus de murciélagos” o que “China lo creó de manera intencional y premeditada”. O este otro postulado: “Del lavado de cerebro se encargan el Gobierno y los medios de comunicación”. En una conversación a través de Twitter también cargó contra los que exigían vacunarse para ir a la cena de Navidad: “¿Te han asegurado ellos que no tienen sida o tuberculosis? No hay más preguntas, señoría”.

La nueva presidenta de las Cortes llamó también “dictador comunista” al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y tachó al papa como “un ser luciferino”. Y en su canal de Telegram difundió una cadena de Whatsapp, el día después de la convocatoria de elecciones anticipadas para el 23 de julio, que desinformar sobre el voto por correo.

"No vacuné a mis hijos y estoy muy contento"

En Balears también se ha hecho con la Presidencia del Parlament un miembro de Vox, Gabriel Le Senne, conocido por su comentarios machistas, xenófobos y negacionistas. Consiguió el puesto gracias a los 24 diputados del PP y los ocho de su partido. En su historial de Twitter hay declaraciones como la siguiente: “Las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene”. También firmó frases como: “¿Es razonable gastar diez millones de euros por cada asesinato “de género”? ¿Es lícito iluminar de morado fachadas de edificios públicos en apoyo de una ideología que no comparte buena parte de la sociedad? A mí me parece totalitarismo”. O “Sólo hay dos sexos, el género está bien en la tienda. Buenos días”.

Le Senne, además, se ha mostrado contrario a las vacunas contra el covid. “Algunos me preguntan que por qué escribo tanto sobre las vacunas y el covid últimamente. Pues porque me parece el mayor ataque contra la libertad ahora mismo. No hay justificación para el pase covid y por eso me niego a enseñarlo, aunque lo tengo, de momento”, sostuvo en la red social.

En una entrevista en Última Hora tras su elección como presidente del Parlament balear indicó: “No comparto ni entiendo muchas decisiones que se aplicaron durante la pandemia y, desde luego, esa obsesión en vacunar a los niños sanos. Escribí una columna al respecto y creo que el tiempo me ha dado la razón. No vacuné a mis hijos y estoy muy contento de haber tomado esa decisión”.

El político de Vox también ha volcado ideas xenófobas. En un artículo en Mallorcadiario dejó plasmado: “En España entre hispanos y africanos no está claro dónde acabará la cosa, pero sí que los nativos estamos cada vez más en peligro de extinción, aunque la progresía se preocupa por lobos y ciervos, pero no por los humanos, porque 'somos una plaga''”. En otro tuit también se expresó en estos términos: “Feminismo, aborto, LGTBi, eutanasia, ecocatastrofismo comparten objetivo: que rechacemos matrimonios e hijos”. Y en otro mensaje colocó: “Bloqueo a todos los anunciantes con banderitas LGTBi”.

Otro de los rostros más conocidos de Vox que ha logrado poder tras el 28M es Inés Cañizares, que es ahora la vicealcaldesa de Toledo y que se presenta también en la plancha electoral para el 23J. En una sesión de control al Gobierno en el Congreso llegó a acusar a la ministra de Igualdad de “apología de la pedofilia”: “De española a española, de política a política, de mujer a mujer y, sobre todo, de madre a madre. Las barbaridades que vertió la semana pasada en sede parlamentaria y que millones de familias pudieron escuchar no son susceptibles de interpretación. De manera inequívoca incitaban a la corrupción de menores. Iniciando un camino para normalizar prácticas sexuales de adultos con niños, una apología, en toda regla, de la pedofilia, equiparando patologías a conductas normales. La consecuencia directa es la más absoluta desprotección de los niños frente a depredadores sexuales”.