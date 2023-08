Nuevo varapalo judicial a la Diputación de Ourense por comprar su archivo a un diario local por 2,7 millones

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) firmó el pasado 21 de julio la que supone la cuarta sentencia judicial contra los intentos de la Diputación Provincial de Ourense, cuando aún la presidía el popular Manuel Baltar, de pagar al diario La Región 2,7 millones por su archivo histórico.

El primer intento de pago, de 2017, fue anulado por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Ourense en 2019, sentencia posteriormente ratificada y de carácter firme por parte del TSXG en 2020. Tras los dos primeros pronunciamientos judiciales, la Diputación intentó conseguir el mismo objetivo con otro método, pero en diciembre pasado otro tribunal volvió a anularlo. Esa tercera sentencia fue nuevamente recurrida por la Diputación pero ahora, en lo que supone el cuarto pronunciamiento judicial, el TSXG la ratifica y califica de "anómalo" y " burdo" el procedimiento utilizado por el organismo provincial.

El primer intento de la Diputación, en 2017, de pagar a La Región 2,7 millones por su archivo fue denunciado por el actual alcalde de Ourense, el independiente Gonzalo Pérez Jácome, entonces en la oposición y enfrentado a Manuel Baltar. La primera sentencia contra la Diputación, de 2019, ratificada y definitiva en 2020 con una segunda sentencia del TSXG , condenó al diario a devolver el dinero que ya le había entregado a la Diputación. Pero luego puso en marcha un nuevo procedimiento para insistir en la compra.

Con una autorización de 27 de octubre de 2020 del propio presidente, Manuel Baltar, en este nuevo intento se recurrió a la llamada "generación de crédito", una de las vías de las que dispone una administración "para aplicar a un fin aquellos ingresos no previstos o contemplados inicialmente en el presupuesto anual", en particular los ingresos que provienen de manos privadas para financiar los objetivos de las administraciones. Y lo que hizo la Diputación fue considerar la devolución a la que estaba condenada La Región como un ingreso imprevisto que a través de esa "generación de crédito" decidió dedicar a pagarle nuevamente al diario local.

Esta nueva maniobra recibió un nuevo varapalo en una tercera sentencia, de nuevo de un tribunal de lo contencioso-administrativo, que el pasado mes de diciembre consideró que "lo que ha hecho la Administración es asimilar una sentencia que anula la anterior adquisición realizada por la Diputación Provincial y la consiguiente obligación de La Región de devolver el dinero recibido por un compromiso de aporte económico de La Región” a la Diputación. Un procedimiento que el tribunal censuró ya que "una sentencia que ordena la devolución de una suma que no debería haber sido pagada no es un compromiso firme de contribuir a la financiación de actividades de una entidad privada, sino una obligación de devolver lo que, según la sentencia, no debió recibirse".

Esa tercera sentencia fue nuevamente recurrida por la Diputación ante el TSXG, que ahora se pronuncia ratificando la decisión judicial anterior y rechazando nuevamente las formulaciones del organismo provincial. El tribunal insiste en esta cuarta sentencia en que la Diputación "enmascaró" su intención de pagar a La Región los 2,7 millones por el expediente pero que "en realidad lo que hizo fue una burda compensación de créditos que no cumplían los requisitos legales".

Así, el TSXG ratifica la sentencia anterior y condena a la Diputación a asumir hasta mil euros en costas judiciales. Eso sí, la sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación, por lo que de momento este cuarto pronunciamiento judicial contra la Diputación puede que no sea el último.