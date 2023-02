La número tres de Ayuso se escabulle para no explicar en el pleno de su ayuntamiento si ha tributado por un piso

La alcaldesa de Arroyomolinos y secretaria de organización del PP de Madrid, Ana Millán, se escabulló este jueves para no responder en el pleno municipal a una pregunta del PSOE sobre si la empresa que le pertenece al completo, Asin 28’S SL, ha pagado “los correspondientes impuestos societarios” por el alquiler de un piso que le ha rentado en torno a 10.000 euros al año durante la última década.

Imputada desde marzo de 2022 en el llamado caso Neverland por pagos de un empresario con contratos municipales, Millán se evadió valiéndose del tiempo de respuesta para acusar a infoLibre de ofrecer una información “sin contrastar”: la que desveló cómo ella misma y en su condición de alcaldesa había firmado en febrero de 2020 una orden de apremio de pago dirigida a múltiples deudores de impuestos municipales, entre ellos su empresa Asin 28’S SL.

Son "temas personales"

Esos, dijo ante el pleno la dirigente a la que Isabel Díaz Ayuso nombró responsable de organización del PP madrileño cuando ya llevaba dos meses bajo investigación judicial, son “temas completamente personales”. [Puedes ver el vídeo de la sesión aquí a partir de minuto 2:06:15].

Dos días más tarde de aquella noticia sobre la alcaldesa deudora de su propio municipio, infoLibre publicó que, a tenor de lo dicho por su portavoz jurídico, Millán “no sabe” si ha pagado el impuesto de sociedades por el arrendamiento del piso escriturado a nombre de Asin 28’S SL. Localizado en Alcobendas, ese es el segundo de los tres inmuebles adquiridos por Millán entre febrero de 2005 y abril de 2008. Los otros dos son un ático y una casa, ambos en Arroyomolinos.

Su propietaria preside el consistorio de Arroyomolinos (30.000 habitantes) desde 2019. Antes fue concejal de Juventud. Entre 2006 y 2011, acumuló contratos por 639.000 euros el empresario que junto con ella está siendo investigado por pagos bajo sospecha. Oficialmente, obedecen al alquiler del ático de Arroyomolinos. Las acusaciones –PSOE y Más Madrid– creen que en realidad estaba desembolsando contraprestaciones ilegales por los contratos obtenidos.

Antes de la publicación de la primera de las dos noticias –la de las deudas con el consistorio que preside–, y en respuesta a infoLibre, fue el propio portavoz jurídico de Millán quien destacó que al firmar aquella orden de apremio de pago la alcaldesa había demostrado “su decencia”.

Después de tres días de espera, el mismo portavoz abordó en una segunda fase las respuestas planteadas desde el primer momento sobre la tributación del piso que Millán había comprado y escriturado a nombre de Asin 28’S SL en abril de 2006. Es decir, un mes después de constituir la sociedad, que no presenta cuentas anuales y a quien su dueña declara inactiva. Fue su pareja quien le vendió el inmueble a Asin 28’S SL.

La respuesta del portavoz de la alcaldesa a las preguntas de infoLibre fue reproducida literalmente por este medio. Lo sustancial que dijo fue que Millán “no sabe” si se había satisfecho el impuesto de sociedades. En la larga sucesión de mensajes escritos cruzados a lo largo de tres días, el jurista añadió esto: “Ha contratado a otra gestoría para que investigue la situación tributaria de Ana y su empresa, que desconocía hasta que ese medio se ha puesto en contacto con nosotros para que, si existiera alguna anomalía, se regularice de inmediato”.

Tras el pleno municipal, este medio contactó de nuevo con el portavoz de la alcaldesa. A través de ese canal, Millán remarcó que lo que había dicho en la sesión es que “cuando se publicó el artículo y a día de hoy no tiene deuda con el Ayuntamiento de Arroyomolinos”. Y que no había dijo que infoLibre no contrastara la información, pese a que el vídeo del pleno muestra lo contrario. Lo que asegura la alcaldesa –así consta en el mensaje cursado por su portavoz– es que la deuda reflejada en el apremio de pago de febrero de 2020 ya “no era tal”. Cuando se recabó con insistencia su versión antes de publicar la información de la semana pasada, ni Millán ni su portavoz de prensa ni el del ámbito jurídico afirmaron nada parecido. Durante el pleno, la alcaldesa enarboló dos “certificados” de que no debe nada. Infolibre reclamó por la tarde a su gabinete de comunicación copia del documento. No hubo respuesta.

Y como ya hizo hace una semana a lo largo de tres días, envió de nuevo a su portavoz jurídico un mensaje con el fin de confirmar si Millán ha conseguido ya que la gestoría contratada para aclarar el asunto del impuesto de sociedades la ha informado de si se pagó o no por el alquiler del piso de Alcobendas. Tampoco aquí hubo respuesta.