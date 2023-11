Obispos españoles se oponen a la amnistía y dicen que "no es aceptable" la "secesión unilateral"

Obispos españoles han expresado su rechazo a la amnistía que está negociando el PSOE con los partidos independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez y han advertido de que "no es aceptable" la "secesión unilateral" desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia.

En concreto, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, vaya a impulsar, "como condición para ser investido", una Ley de Amnistía "para que determinados delitos sean borrados".

"Es profundamente inmoral que unos políticos amnistíen a otros políticos a cambio de recibir sus votos para seguir gobernando, eso es profundamente inmoral porque supone poner por encima de todo la búsqueda del poder como el valor máximo. El poder se convierte en un Dios, es adictivo. El ansia de poder llega a eliminar nuestros valores, nuestros ideales", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado el obispo Munilla en el programa Sexto Continente en Radio María, en el que ha advertido de que una Ley de Amnistía "es mucho más que un indulto". "El indulto es perdonar al pecador, pero la amnistía es olvidar que existió el pecado, es como decir que no existió el mal, no existió la corrupción, no existió la violación de la ley, pero sí existió", ha precisado.

Para el obispo de Orihuela-Alicante, "no es legítimo asumir todos los medios, incluidos medios inmorales, para poder mantenerse en el poder". "Es especialmente doloroso que se pretenda tomar por tonta a una Nación al decir que se hace por el interés del bien común, eso no se lo cree nadie", ha zanjado.

En este punto, ha asegurado que si Pedro Sánchez no necesitara los siete votos de independentismo catalán para ser investido presidente "no lo haría". "Lo hace porque necesita esos votos para la investidura, es por el interés por el poder y no por el interés social", ha comentado.

A su juicio, "lo lógico" sería hacer una legislatura de transición en la que los grandes partidos "lleguen a un mínimo común denominador".

Por su parte, el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha criticado que los nacionalismos "ponen en peligro la convivencia de los españoles", ya que "niegan unilateralmente la soberanía de España", y ha manifestado que "resulta moralmente cuestionable que pretendan una configuración política de la propia realidad como Estado, y reclamen la independencia en virtud de su sola voluntad".

"Resulta moralmente cuestionable que cada una de las nacionalidades o pueblos que históricamente integran un Estado pretendan unilateralmente una configuración política de la propia realidad como Estado, y reclamen la independencia en virtud de su sola voluntad; ignorando las múltiples relaciones históricamente establecidas entre los pueblos y sometiendo los derechos de las personas a proyectos nacionales o estatales impuestos de una u otra manera por la fuerza", subraya en una carta remitida a los medios de comunicación.

En el texto, titulado Valoración moral del nacionalismo, el obispo asegura que "es necesario distinguir la nación, como una realidad eminentemente cultural, del Estado que es una realidad primariamente política; que puede coincidir con un solo contexto cultural o bien albergar en su seno diversos ámbitos culturales".

"Cuando varias realidades culturales se hallan legítimamente vinculadas por lazos históricos, familiares, religiosos, culturales, económicos y políticos dentro de un mismo Estado, no puede decirse que cada una de ellas gocen necesariamente de un derecho a la soberanía política", ha añadido.

Además, indica que "la Doctrina Social de la Iglesia reconoce un derecho real y originario de autodeterminación política en el caso de una colonización o de una invasión injusta, pero no en el de una secesión".

En este sentido, el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha advertido, al ser preguntado sobre la amnistía, que "no es aceptable" desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia "la secesión unilateral".

"Está claro que la doctrina sobre la secesión unilateral es clara, no es aceptable desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia una secesión unilateral, ese es el principio diremos ético, de moral social, que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar este asunto", ha subrayado Rouco Varela, este lunes, en declaraciones a los medios, tras participar en la presentación del XXV Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre, en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid.