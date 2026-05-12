Transparencia total
Transparencia total
Buscar

SUCESOS

Ocho heridos al explotar una bombona de butano en Barcelona

  • Dos personas han resultado heridas de gravedad, de forma han sido trasladadas al Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona
La explosión de una bombona de butano ha provocado un incendio en un bloque de pisos de la calle Venero de Barcelona.
La explosión de una bombona de butano ha provocado un incendio en un bloque de pisos de la calle Venero de Barcelona.

Ocho personas han resultado heridas, una de ellas grave y otra de diversa consideración, debido a la explosión de una bombona de butano en un bloque de pisos de la calle Venero de Barcelona, que ha tenido que ser desalojado.

Al menos 21 heridos, 3 de gravedad, en la explosión de gas en un bar de Vallecas (Madrid)

Al menos 21 heridos, 3 de gravedad, en la explosión de gas en un bar de Vallecas (Madrid)

Ver más

Según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencias, debido a la explosión, y posterior incendio en el edificio, una persona ha resultado herida grave y otra menos grave, de forma que ambas han sido trasladadas al Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

Además, otras seis personas han sufrido afectaciones leves y han sido atendidas en el lugar de los hechos por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), aunque en su caso no ha sido necesario trasladarlas a ningún centro médico.

Ante esta explosión, el teléfono de emergencias 112 ha recibido unas 30 llamadas de alerta y Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de prealerta del plan Procicat.

Más sobre este tema
logo infoLibre
Financiado por la Unión Europea
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Sociedad Española para la Transformación Tecnológica
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Esta empresa es beneficiaria de un préstamo de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

stats