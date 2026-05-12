Ocho heridos al explotar una bombona de butano en Barcelona

Ocho personas han resultado heridas, una de ellas grave y otra de diversa consideración, debido a la explosión de una bombona de butano en un bloque de pisos de la calle Venero de Barcelona, que ha tenido que ser desalojado.

Al menos 21 heridos, 3 de gravedad, en la explosión de gas en un bar de Vallecas (Madrid) Ver más

Según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencias, debido a la explosión, y posterior incendio en el edificio, una persona ha resultado herida grave y otra menos grave, de forma que ambas han sido trasladadas al Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

Además, otras seis personas han sufrido afectaciones leves y han sido atendidas en el lugar de los hechos por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), aunque en su caso no ha sido necesario trasladarlas a ningún centro médico.

Ante esta explosión, el teléfono de emergencias 112 ha recibido unas 30 llamadas de alerta y Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de prealerta del plan Procicat.