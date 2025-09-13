Al menos 21 heridos, 3 de gravedad, en la explosión de un bar en Vallecas (Madrid)

Al menos 21 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves, tras una explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas, que ha afectado también al edificio superior de viviendas, informa EFE

Según ha informado este sábado Emergencias Madrid, hasta el lugar del suceso se han trasladado 13 dotaciones de Samur-PC y 17 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de unidades del SUMMA 112.

Los bomberos se encuentran trabajando en el desescombro del local y el control del edificio, que ha quedado dañado.

La policía local se encuentra regulando el tráfico ya que la calle ha tenido que ser cortada.