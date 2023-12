Open Arms escenifica en Barcelona un naufragio para denunciar las 2.600 muertes en el Mediterráneo

Por el #DíaDeLosDDHH reivindicamos que “Nobody should die at Xmas”.



Porque mientras los gobiernos miran hacia otro lado, nuestra labor sigue siendo indispensable para no sumar ni un muerto más a los más de 2.600 que llevamos este 2023 en el #Mediterráneo.… pic.twitter.com/RFX8XuwFQN