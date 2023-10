La oposición crítica a Telemadrid por emitir un especial de la manifestación de Barcelona contra la amnistía

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha criticado este domingo el uso de Telemadrid para la "causa partidista" del PP al emitir en directo la manifestación convocada en Barcelona por Sociedad Civil Catalana contra una hipotética amnistía a los encausados del procés y contra la autodeterminación de Cataluña, según ha informa Europa Press.

"No hay límite que no sean capaces de superar. No les gustan los servicios públicos, salvo cuando los pueden utilizar al servicio de la causa partidista. Y no será que no había puntos de información hoy en Madrid... Muy mal camino", ha censurado el delegado del Gobierno a través de sus redes sociales.

También ha criticado esta emisión la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, quien considera que "no solo es vergonzoso" sino que se trata de "un uso partidista de las instituciones públicas marca PP", ha valorado la portavoz a través de sus redes sociales.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha respondido a estas criticas criticando la "curiosa función" de la Delegación de Gobierno en Madrid al "meterse en la cobertura informativa de una televisión pública autonómica". "Por cierto cobertura similar a la de 2017. La única diferencia es que entonces estaba el PSOE con sociedad civil y hoy está con los golpistas", ha apostillado Serrano.