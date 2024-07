Orbán justifica su reunión sorpresa con Putin en que solo busca la paz ante la indignación de Bruselas

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha explicado que su visita de este viernes a Moscú tenía como objetivo conocer de primera mano las opiniones del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre cómo solucionar la guerra en Ucrania y se ha marcado el semestre que dura su presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea para alcanzar la paz.

"Quería escuchar la opinión del señor presidente sobre las iniciativas de paz disponibles, qué piensa sobre el alto el fuego y las negociaciones de paz y cómo podrían llevarse a cabo" así como su "visión de Europa después de la guerra", ha contado Orbán en una rueda de prensa con Putin.

"Le he dicho al señor presidente que el mayor desarrollo de Europa tuvo lugar en décadas de paz y ahora en Europa llevamos dos años y medio viviendo bajo la sombra de la guerra, y esto causa enormes dificultades", ha dicho Orbán, destacando que Hungría es de los "pocos países" que puede "entablar un diálogo con ambas partes".

"Durante los últimos dos años y medio nos hemos dado cuenta de que sin diplomacia, sin canales de comunicación, no podremos lograr la paz", ha insistido Orbán, cuya visita ha sido duramente criticada por parte de otros países del bloque y también en Bruselas, más después de que haya asumido para los próximos seis meses la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Por su parte, Putin ha descartado nuevamente un alto fuego ya que serviría al "régimen de Kiev" para recuperarse y prepararse para contraatacar. "Rusia está a favor de un fin completo y definitivo del conflicto", ha dicho.

"Estamos hablando de la retirada completa de todas las tropas ucranianas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, de las regiones de Zaporiyia y Jersón", así como "otras condiciones" que deben ser analizadas "con suficiente detalle" en posibles reuniones futuras, ha dicho el presidente ruso.

Putin considera que el Gobierno de Ucrania todavía no ha asimilado la idea de que no puede librar de forma victoriosa esta guerra. A su vez, tampoco parece estar dispuesto a poner fin al conflicto ya que eso supondría levantar la ley marcial y convocar unas elecciones, que no cree que puedan vencer.

Por otro lado, Putin ha contado que ha percibido la visita de Orbán a Moscú como una forma de intentar restablecer el diálogo con la Unión Europea, en un momento en el "que se encuentran en su punto más bajo" y Hungría ostenta la presidencia rotatoria en Bruselas.