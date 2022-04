Pablo Iglesias: “No me gustaría volver a la política institucional ni en mi peor pesadilla”

Pablo Iglesias ha dejado la política institucional pero sigue manteniendo un público fiel. La presentación de su libro Verdades a la cara: Recuerdos de los años salvajes (Navona, 2022) en el espacio cultural Matadero de Madrid ha desbordado el aforo previsto. Tanto es así que Iglesias se ha comprometido a celebrar otra presentación en Madrid para atender a aquellos que no han entrado a la sala. Los 350 asistentes, según los organizadores, han podido escuchar a un Iglesias que ya no se siente atado por los corsés de la política pero que ha reivindicado su legado.

Ante un auditorio entregado, Iglesias ha asegurado que "está muy feliz" con su nueva vida y que no volverá a la primera línea de la política. "No me gustaría volver a la política institucional, ni en mi peor pesadilla", ha asegurado. "A mí lo que me gustaba antes era ser director de La Tuerka y ahora es ser director de La Base, esa es mi vocación. Para mí la experiencia política en Podemos fue muy valiosa, me deje la piel para hacerlo y lo hice lo mejor posible, pero no era mi vocación".

Sin embargo, hay unas cuantas lecciones con las que se queda de los últimos siete años. "En política no hay que confiar en la palabra de nadie", ha dicho, en referencia al PSOE. "Si alguien piensa que el PSOE no va a intentar hacer un gobierno en solitario sabe muy poquito de política", ha dicho. En ese sentido, ha sacado pecho de la presión que ejerció el núcleo duro de Podemos, conformado por Pablo Echenique, Irene Montero, Ione Belarra, Juanma del Olmo y él mismo para constituir un gobierno de coalición con el PSOE.

"En un momento determinado y contra el criterio de la progresía mediática y una parte del espacio político, nuestra apuesta fue clara: gobernar, gobernar y gobernar", ha deslizado, en referencia a la repetición electoral del 2019, que forzó la alianza gubernamental con los socialistas. En ese sentido ha destacado que el resultado de esa decisión culminó en el ascenso de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. "Podemos fue condición de posibilidad para lograrlo".