Parir entre cortinas o salas sin agua: las carencias del hospital de Ourense que denuncia su personal

Los profesionales sanitarios que atienden partos en Ourense recogen en un informe las "deficiencias" de "especial gravedad" que se han encontrado en la nueva ubicación de este servicio, que será temporal —se desconoce con exactitud hasta qué fecha— después de que la Xunta optase por deshacerse del Hospital Materno Infantil tras el derrumbe del falso techo hace tres meses.

Señalan, por ejemplo, que las salas de dilatación para embarazadas están "divididas por cortinas" y carecen de "lavabo y agua corriente", por lo que consideran que "no cumplen los requisitos mínimos de espacio para garantizar una atención obstétrica segura y eficaz". También indican que el acceso de las gestantes a la sala de partos no es adecuado y que para acceder al quirófano es necesario atravesar las "áreas de recuperación" de pacientes posquirúrgicas. Para el personal del servicio de partos, estos defectos "comprometen significativamente la calidad de la atención obstétrica, la seguridad clínica de las mujeres y los neonatos y los derechos fundamentales de las mujeres durante el parto".

La Comisión del Centro de Atención Especializada del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) denunció este lunes la "constante desinformación" por parte de la gerencia del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras y su "falta de previsión". "Desde que la Consellería tomó la decisión unilateral de vaciar el hospital Materno Infantil todo ha sido fruto de la improvisación, lo que pone en riesgo la asistencia sanitaria y a las propias trabajadoras", aseguran.

El falso techo del Hospital Maternoinfantil de Ourense se derrumbó por primera vez en la sala de partos el 30 de diciembre de 2023. Un mes después, según reveló Praza.gal, la dirección del hospital admitió el riesgo de nuevos derrumbes y la imposibilidad de conocer su estado. Es "necesario estar más vigilantes a lo que está sucediendo", advirtió la directora Asistencial en enero de 2024. Sin embargo, el tema no se volvió a abordar hasta el 30 de marzo de este año, cuando el falso techo volvió a derrumbarse, esta vez en la planta de Pediatría.

Diversos colectivos, como la asociación de apoyo y promoción de la lactancia materna Arrolos de teta, convocaron entonces concentraciones frente al hospital a la espera de la respuesta del Sergas, que decidió "anticipar" el traslado provisional de los servicios de Ginecología, Obstetricia y Pediatría al edificio principal del CHUO. Una vez conocidas las condiciones de la mudanza, se volvieron a movilizar este martes. Por este motivo, según la información facilitada por la Comisión de Centro, el viernes pasado se convocó al personal de partos a una reunión urgente en la que cargos de la dirección del hospital les pidió que "calmasen los ánimos" de la población.

Sin aire acondicionado

"La población sabe que el 14 de julio —fecha del traslado que comunicó la gerencia a las trabajadoras— los espacios no estarán acondicionados para prestar una atención de calidad a las madres y niños y niñas que nazcan en Ourense", afirma Nuria González, secretaria de la Comisión de Centro del CHUO, quien añade que "el edificio general no dispone de aire acondicionado y las temperaturas que se alcanzan en esas plantas son insoportables para las propias parturientas, para los niños y niñas y para los trabajadores".

"¿Dónde está el servicio de humanización?", pregunta González. "Porque este hospital va de abanderado de la humanización para las familias en relación atención al paciente, y no creemos que esto sea correcto para la humanización de la atención médica", asevera para indicar que con el traslado se perderá "la única sala de partos natural del área sanitaria". "El servicio de UCI pediátrica y neonatal no tiene claro cómo podrá brindar la atención que ofrece actualmente, ya que el espacio al que se trasladará no cumple con las características del servicio actual", agrega.

Desde la Comisión de Centro detallan que el espacio donde pretenden ubicar temporalmente la UCI pediátrica está equipado para una UCI, pero para adultos. "Son diez boxes que tienen que tener las puertas cerradas. ¿Cómo vamos a tener niños y niñas recién nacidos con las puertas cerradas de los boxes? ¿Qué seguridad asistencial vamos a tener allí? Son niños que van a estar monitorizados y el sistema de alarma que tienen no está conectado al sistema de alarma que funciona actualmente en la UCI. Así no se puede dar seguridad", critican.

"Estamos involucionando, entendemos que los cambios pueden traer incertidumbres pero con planificación y manteniendo informadas a las organizaciones sindicales todo este cambio se podría hacer de otra forma, con menos riesgos psicosociales para las trabajadoras y con muchísima más calidad para los pacientes. Están menguando los servicios en número de prestaciones y calidad", asegura Almudena Pérez, presidenta de la Comisión de Centro de Atención Especializada del CHUO.

Las obras, seis meses paradas

La sanidad gallega instaura la censura previa para hacer frente a las protestas en A Mariña Lucense Ver más

La gerencia del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por su parte, explica que "el traslado responde a la planificación técnica y sanitaria" y que se están realizando "obras de adecuación de los espacios provisionales con una inversión de más de 2,7 millones de euros", pero no niega directamente las "deficiencias" que han recopilado los profesionales, como la sala de dilatación separada por cortinas.

En un comunicado remitido a los medios, la gerencia de Ourense se limita a recalcar que las "áreas provisionales", que se emplearán "durante los meses que duren las obras" —que en abril llevaban seis meses paradas— , "se diseñaron para garantizar la calidad de la atención, con la infraestructura y los recursos necesarios, así como con las medidas de humanización e intimidad requerida para los pacientes".

Además, la gerencia dice que "está abierta al diálogo y a la mejora continua". "Desde luego, desde la Comisión de Centro elogiamos la rapidez con la que esta gerencia nos desmiente ante la prensa, pero después tarda meses en dar respuesta (las que da) a las solicitudes de información o reuniones por parte de las organizaciones sindicales", replican para transmitir también a la opinión pública la actitud "desafiante" de la directora de enfermería en una reunión informativa del pasado 25 de junio con el personal de partos. Una representante de la Comisión de Centro asistió a dicha reunión y se tuvo que marchar tras recibir la advertencia "o te vas tú o me voy yo" , aseguran.